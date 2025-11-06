Ausstrahlung im Free-TV "Das Duell um die Geld" 2025: Nina Chuba und Co. - diese Promis zockten mit Joko und Klaas in Folge 2 Aktualisiert: Vor 5 Stunden von PM/sb Auch in der 4. Staffel von "Das Duell um die Geld" fungiert Oliver Kalkofe (M.) wieder als Spielleiter für Klaas Heufer-Umlauf (l.) und Joko Winterscheidt (r.). Bild: Joyn/Weiya Yeung

Für die 4. Staffel von "Das Duell um die Geld" haben Joko und Klaas wieder namhafte Mitspielerinnen und Mitspieler akquiriert. Zu sehen sind die Folgen auf Joyn und ProSieben, heute u.a. mit Musikerin Nina Chuba.

Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu "Das Duell um die Geld" einladen, sind prominente Mitspielerinnen und Mitspieler ebenso gern dabei wie die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio und an den Bildschirmen. Immer mittwochs gibt's derzeit die neuen Folgen der vierten Staffel auf ProSieben und kostenlos zum Streamen auf Joyn.

Heute mit Nina Chuba, Elyas M'Barek und Johannes B. Kerner Heute, am 5. November 2025, ist die zweite Folge mit Nina Chuba, Elyas M’Barek und Johannes B. Kerner auf ProSieben zu sehen, Sendestart ist 22:35 Uhr.

So funktioniert das Quizpokern Bei "Das Duell um die Geld" trifft Quiz auf Poker, Wissen auf Bluffen und Ahnungslosigkeit auf Geldgewinne. Am Spieltisch wird getalkt, taktiert und um richtige Antworten auf Quizfragen gepokert. Joko, Klaas und ihre Gäst:innen setzen nach jeder Frage auf die mutmaßlich korrekte Antwort. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich am Pokertisch zum Bankrott? Wer behält die Nerven und blufft sich zum Sieg? Oliver Kalkofe ist Quizmaster und Spielleiter bei "Das Duell um die Geld". Die acht neuen Folgen sind seit 29. Oktober 2025 immer mittwochs auf Joyn und ProSieben zu sehen. Schon gewusst? Ende von "Das Duell um die Welt": Sendezeiten und Promis der letzten Staffel stehen fest!

Folge 1 nachschauen - jetzt kostenlos streamen!
Das Duell um die Geld Felix Lobrecht, Anne Will, Tahsim Durgun, Joko und Klaas zocken um die Kohle
Folge vom 29.10.2025 • 98 Min • Ab 12