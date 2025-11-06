Neues Mobbing oder Frieden "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Können Lisha Savage und Eva Benetatou zusammen Challenges meistern? Aktualisiert: Vor 26 Minuten von Julian Bachmann Lisha Savage und Eva Benetatou treten als Duo an. Kaum vorstellbar, oder? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Wenn es um Beef geht, sind Lisha Savage und Eva Benetatou ganz vorne mit dabei. Doch nun müssen die beiden im neuen Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" als Team antreten. Wird das ein Neuanfang oder das nächste Kapitel im Dauerzoff?

Streit begraben und Teamgeist beweisen Auf das Gewinner-Duo von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" warten bis zu 50.000 Euro. Für die Reality-Stars sollte das eigentlich Motivation genug sein, mit ihrem Partner zu kooperieren - oder etwa nicht?

Natürlich hat die ganze Sache einen Haken. In der Show treten ausgerechnet die Reality-Stars im Team an, die einander nicht leiden können. Um als Duo zu funktionieren, müssen sie ihre Fehde begraben, zusammenleben - und vor allem: irgendwie zusammenarbeiten. Mit Danni Büchner und Patricia Blanco steht bereits das erste Paar fest, das die Herausforderung annehmen muss.

"Was bist du doch für eine kleine...?": Ärger zwischen Lisha Savage und Eva Benetatou Das Verhältnis zwischen Lisha Savage und Eva Benetatou ist seit Jahren angespannt. Kennengelernt haben sich die beiden 2020 im "Sommerhaus der Stars", wo damals schon ordentlich die Fetzen geflogen sind.

Auch wenn sich Lisha dafür später öffentlich entschuldigte und auch persönlich auf Eva zuging, kehrte nie wirklich Frieden ein. Vor allem in diesem Jahr nicht. Als Eva Anfang 2025 ihren Seitensprung mit Serkan Yavuz öffentlich machte, kochte der alte Streit erneut hoch:

Eva, Eva, Eva! Was bist du doch für eine kleine...? Ich habe mich noch nie in Menschen getäuscht, und heute (nach fünf Jahren) weiß ich, warum ich dich so verabscheut habe im Sommerhaus! Lisha Savage äußert sich in ihrer Instagram-Story über Evas Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz

Dass die beiden zu einem Dreamteam in den Challenges werden, ist zwar stark zu bezweifeln, aber notwendig, wenn sie gewinnen wollen.

Lisha Savage ist ein Reality-Star mit Drama-Garantie Schon immer gehörte Lisha Savage zu denen, die für ordentlich Zündstoff sorgen. Dabei begann ihre Karriere vor der Kamera nicht als Reality-Promi im TV, sondern als Influencerin auf Instagram und YouTube. Seit 2014 ist die 39-Jährige auf Social Media aktiv und teilt gemeinsam mit ihrem Mann Lou Einblicke aus ihrem Alltag. Zum TV-Durchbruch kam es sechs Jahre später im "Sommerhaus der Stars", wo sie vor allem durch ihr direktes und aggressives Verhalten auffiel. In den letzten Jahren war sie unter anderem in Formaten wie "Das große Promi-Büßen" oder "Promis unter Palmen" zu sehen.

Privat ist Lisha seit 2010 mit Lou zusammen. 2022 heirateten die beiden auf Mallorca, natürlich begleitet von TV-Kameras. Ob sie diese Gelassenheit auch Eva gegenüber bewahren kann, bleibt abzuwarten.

Evas Weg durch die TV-Welt Evanthia Benetatou ist seit ihrem Auftritt im "Bachelor" 2019 ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Die gebürtige Griechin kämpfte damals um das Herz von Andrej Mangold. Dabei schaffte sie es sogar bis ins Finale, erhielt aber nicht die letzte Rose. Seitdem war die 33-Jährige unter anderem in den Reality-Formaten "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen" zu Gast.

Privat ist Eva alleinerziehende Mutter ihres Sohnes George Angelos, der 2021 zur Welt kam. Nach einer turbulenten Beziehung mit Chris Broy lebt sie heute in Abu Dhabi und hat zwischenzeitlich auch ihre Liebe zu Unternehmer Dennis Kessmeyer wiedergefunden. Ob sie auch dem Verhältnis zu Lisha eine zweite Chance gibt?