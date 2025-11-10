Tränen in Folge 1
Fehde mit Eva Benetatou beendet? Emotionales Geständnis von Lisha Savage in "Die Abrechnung"
Aktualisiert:von C3-Newsroom
Im Gartenhaus fliegen die Fetzen - oder auch nicht: Lisha gesteht Eva ihre Schuld und sorgt für Tränen der Versöhnung. Ein emotionaler Moment bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", der eine alte Feindschaft beendet.
Erste Folge von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", erste Therapiesitzung: Im Wohnzimmer des Gartenhauses haben die Promi-Paare jeweils die Möglichkeit, ihren Streit vor versammelter Mannschaft zu erklären. Im Anschluss entscheidet die Runde gemeinsam per Abstimmung, wer schuld am Zoff des jeweiligen Paares hat.
Auf Instagram legt sich Lisha Savage schon nach der ersten Folge mit Sam Dylan an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.
"Die Abrechnung" im Livestream
Ganz im Gegensatz zu den anderen Promi-Duos bleibt zwischen Lisha Savage und Eva Benetatou eine Diskussion über die Schuldfrage komplett aus, denn Lisha ist sich ihrer Schuld sofort bewusst. Dies dürfte bei einigen Zuschauer:innen Verwunderung auslösen, schließlich liegen die beiden Reality-Stars seit dem Sommerhaus der Stars im Jahr 2020 im Clinch. Zudem eskalierte der Streit im Zuge der Posse um Evas Seitensprung mit Serkan Yavuz erneut.
Lisha Savage: "Ich hab mich vor mir selbst geekelt"
In dem Reality-Format "Sommerhaus der Stars" sei Eva "eigentlich so von Anfang an das heftigste Hassobjekt" für die 39-Jährige gewesen. Heute, fünf Jahre später, sieht Lisha dies aber offenbar komplett anders: "Es war einfach nicht schön, die Nominierungen waren wirklich bodenlos, da sind Beleidigungen gefallen und wenn ich darauf heute zurück gucke …"
… ich hab mich selber nicht mehr erkannt, ich hab mich vor mir selbst geekelt.
Eva reagiert auf dieses Schuldeingeständnis sichtlich gerührt: "Danke, dass du so redest", meint sie, ehe sich beiden nun wohl Ex-Streithähne um den Hals fallen. Es kullert sogar die ein oder andere Freudenträne. "Deine Rede hat mich einfach überwältigt" erklärt Eva im Anschluss.
Lisha Savage bei "Das große Promi-Büßen"
Lisha Savage in Staffel 3 von "Promis unter Palmen"
Ob es zwischen Eva und Lisha weiter harmonisch bleibt oder ob der Frieden nicht lange anhält, siehst du in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" jede Woche donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
