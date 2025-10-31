Untergang einer Schweizer Großbank Joyn und ProSieben präsentieren exklusiv: "Game Over - der Fall der Credit Suisse" Aktualisiert: 25.06.2025 • 16:20 Uhr Bild: ProSieben Schweiz

Joyn und ProSieben Schweiz zeigen den Dokumentarfilm "Game Over – der Fall der Credit Suisse" sowie die gleichnamige Doku-Serie exklusiv auf der Streamingplattform Joyn. Am Dienstag, 1. Juli 2025, wird der Film zudem um 20.15 Uhr als Deutschschweizer TV-Premiere auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt.

Der Dokumentarfilm "Game Over – der Fall der Credit Suisse" zeigt basierend auf umfassenden Recherchen von Arthur Rutishauser, Investigativjournalist und Chefredaktor der Sonntagszeitung und unter der Regie von Simon Helbling eindrucksvoll die Versäumnisse und Skandale, die das einstige Finanzimperium zu Fall brachten. Er beleuchtet in 104 Minuten die dramatischen Ereignisse, Hintergründe und kritischen Entscheidungen, die zur Krise der renommierten Schweizer Bank geführt haben. Der Film feierte am 19. März 2025 Weltpremiere im Kino Corso in Zürich, an der über 700 Gäste aus Politik, Medien und Kultur teilnahmen. Anschliessend etablierte sich der Film mit konstanten Platzierungen in den Schweizer Kinocharts als einer der erfolgreichsten Schweizer Filme der jeweiligen Woche und ist inzwischen der zweiterfolgreichste Dokumentarfilm des Jahres.

Die begleitende Doku-Serie setzt diesen fesselnden Erzählstrang fort, indem sie über vier Episoden à 45 Minuten die komplexen Hintergründe und die menschlichen Aspekte hinter den Schlagzeilen vertieft. Die Serie bietet einen einzigartigen Einblick in die Finanzwelt und die Folgen von Entscheidungen auf globaler Ebene. Exklusive Interviews mit Insider:innen, Analyst:innen und politischen Akteur:innen geben seltene Einblicke in die letzten Monate und Tage vor der staatlich orchestrierten Notfusion mit der UBS. Joyn präsentiert die Serie exklusiv in der Deutschschweiz.

Wir freuen uns sehr, diese hochwertig produzierte und inhaltlich hochrelevante Dokumentation aus der Küche der Berner Produktionsfirma Contrast Film, in Kooperation mit Tamedia, auf unseren Plattformen zeigen zu dürfen. Der Film und die begleitende Doku-Serie fügen sich hervorragend in unser Portfolio an investigativen Formaten auf ProSieben und Joyn ein und bereichern unser vielfältiges Angebot an Live-TV und On-Demand-Inhalten. Andrea Haemmerli, Managing Director der Seven.One Entertainment Group Schweiz