Ab 12. April "Hype Kitchen" Staffel 4: Das Ende einer Ära für Noah Bachofen Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von C3 Newsroom Für "Hype Kitchen" geht es mit Staffel 4 in die nächste Runde. Bild: Joyn

Täglich tauchen neue Foodtrends in unseren Feeds auf. Doch welche davon taugen wirklich etwas? Genau dieser Frage geht "Hype Kitchen" auf den Grund. In der vierten Staffel nimmt Co-Host Luca Ragnolini gemeinsam mit wechselnden Gästen die neuesten viralen Food-Hypes unter die gastronomische Lupe. Für eine Folge ist auch noch einmal Meisterkoch Noah Bachofen dabei.

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Ihre Mission: herausfinden, welche Rezepte nicht nur auf Social Media gut aussehen, sondern auch auf dem Teller überzeugen. In jeder Folge wagen sich Luca und seine Gäste an einen viralen Foodtrend aus dem Netz und testen, ob auch jeder Hype hält, was er verspricht. Manche Rezepte überraschen positiv, andere entpuppen sich als Internet-Illusion. Nebenbei geben die Hosts praktische Tipps, wie sich die Gerichte so zubereiten lassen, dass sie auch zu Hause gelingen.

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"Hype Kitchen"-Abschied von Noah Bachofen Die neue Staffel bringt zudem frischen Wind in die Küche. Gleich in der ersten Episode verabschiedet sich Noah Bachofen, während Luca auf die Suche nach neuen Co-Hosts geht. In den folgenden Episoden stehen unterschiedliche Gäste am Herd und bringen ihre eigenen Ideen, Kochstile und Geschmäcker mit, wie auch Silvio Gerber von der Produktionsfirma Filmgerberei betont: "Jede Episode bringt eine neue Persönlichkeit in die Küche. Die Hosts hatten ihre eigenen Ideen und Geschichten im Gepäck und gestalteten einen Teil der Show selbst".

Genau das war für mich das Spannende und Herausfordernde an der neuen Staffel. Silvio Gerber

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So wagen sich etwa Elif Oskan und Markus Stöckle an den gehypten Backpapier-Döner. Noah Bachofen zeigt in seiner Abschiedsfolge, wie die Dumpling-Lasagne zu Hause am besten gelingt und Dr Pronto darf sich gleich an vier TikTok-Hypes versuchen. Noah Bachofen wird dem Format als gelegentlicher Host jedoch erhalten bleiben, wie er verrät.

Ich lege bei Hype Kitchen vorerst eine Pause ein. Ich bin kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden, und in den kommenden Monaten stehen zudem zahlreiche TV-Projekte an. Noah Bachofen

"Natürlich mache ich das mit einem weinenden Auge: Hype Kitchen ist ein spannendes Format und zugleich meine erste eigene TV-Show, das bringt eine gewisse Wehmut mit sich. Umso dankbarer bin ich, dass Luca und die übrigen Hosts mich tatkräftig unterstützen und die Sendung in dieser Zeit weitertragen. Hype Kitchen ist bei ihnen in sehr guten Händen, und ich freue mich schon darauf, die kommenden Kitchen Hypes zu verfolgen. Eine Rückkehr für einzelne Episoden schliesse ich nicht aus», resümiert Noah Bachofen. Gastronomin und Köchin Elif Oskan freut sich sehr über die Teilnahme mit ihrem Partner Markus: „Markus und ich waren begeistert von der Möglichkeit, den Döner zuzubereiten. Der stand ohnehin auf unserer To-do-Liste. Das Format bringt Foodtrends aus den Sozialen Medien und unser handwerkliches Know-How ideal zusammen."

Darum geht es in den neuen Folgen Staffel 4 von "Hype Kitchen" liefert wie immer fünf spannende Folgen, die Spass und Action - und natürlich einen tollen Gast - in die Schweizer Profi-Küche bringt. Hier die Folgen im Überblick: Episode 1 // Noah Bachofen und die virale Dumpling-Lasagne (ab 12. April 2026 auf Joyn, 19. April 2026, 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz): Noah probiert die virale Dumpling-Lasagne. Doch Luca scheint einen eigenen Plan zu verfolgen und übernimmt zunehmend das Kommando. Die beiden liefern sich ein ungewöhnliches Küchenexperiment, inklusive gegenseitiger Tattoos. Am Ende wird klar: Eine Ära geht zu Ende und Noah zieht weiter.

Episode 2 // Streusel macht Streusel (ab 12. April 2026 auf Joyn, 26. April 2026, 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz): Luca startet ein Casting für den neuen Host. Streusel überzeugt mit Blaubeer-Crumble und selbstgemachter Vanilleglace. Die Episode steht ganz im Zeichen von Action.

Episode 3 // Elif & Markus und der Homemade Döner (ab 19. April 2026 auf Joyn, 03. Mai 2026, 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz): Love is a Superpower: Elif & Markus wagen den viralen Backpapier-Döner. Elif folgt dem Rezept, während Markus improvisiert und Luca versucht zu schlichten. Chaos, Rock 'n' Roll, Stand-up und philosophische Gedanken über Kochen, Essen und Döner.

Episode 4 // Dr Pronto und vier TikTok-Hypes (ab 26. April 2026 auf Joyn, 10. Mai 2026, 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz) Survival Kitchen mit Dr Pronto: Vier virale TikTok-Gerichte werden getestet. Luca unterstützt vor allem beim Probieren. Squid-Game-ähnliche Challenges und Tipps für perfekte Food-Fotos sorgen für zusätzliche Spannung.

Episode 5 // cookingwithjey (Jennifer Cisullo) und dreimal Ofen-Feta-Pasta (ab 03. Mai 2026 auf Joyn, 17. Mai 2026, 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz): Jey bringt Trash-TV-Stimmung in die Küche. Drei Varianten der viralen Ofen-Feta-Pasta bringen Luca ins Schwitzen. Spiele wie "Is it Cake or Fake?" sorgen für viele überraschende Momente.

Bald geht es los! Das Ergebnis ist eine Mischung aus Kochshow, Experiment und Unterhaltung; mit viel Humor, spontanen Momenten und einer grossen Portion kulinarischer Neugier. Die neuen Folgen von "Hype Kitchen" sind ab dem 12. April auf der Streaming-Plattform Joyn sowie ab dem 19. April jeweils am Sonntag um 19.55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.

Die 4. Staffel von "Hype Kitchen" hier ansehen: Ab dem 12. April kostenlos auf Joyn streamen!

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