Nach Alkohol- und Drogen-Experimenten: So geht es Jenke von Wilmsdorff heute

Diese Auswirkungen hat der ungesunde Lebensstil Nach zahlreichen Alkohol und Drogen-Experimenten: Wie geht es Jenke von Wilmsdorff heute? Aktualisiert: 08:25 Uhr von Annalena Graudenz

Jenke von Wilmsdorff ist ein Mann der Extreme! Für seine Experimente ist er bereit, weit über die Grenzen der Vernunft und seiner Gesundheit hinauszugehen. Von Drogenkonsum über Alkoholrausch bis zu Fast Food - der Reporter hat seinen Körper schon vielen gefährlichen Substanzen ausgesetzt. Wie lebt er heute?

Wenn Jenke von Wilmsdorff eine neues "JENKE. Experiment." ankündigt, weiß das Publikum: Es wird wieder grenzwertig – und spannend. Denn der Bonner Journalist fängt mit seinen Reportagen da an, wo andere aufhören. Und dazu gehören auch Selbstversuche mit schädlichen Substanzen.

Drogenkonsum unter ärztlicher Aufsicht So hat Jenke in den letzten rund 12 Jahren seinen Körper immer wieder extremem Stress ausgesetzt. In seinen mehrtägigen oder -wöchigen Experimenten hat er sich täglich betrunken, er hat gekifft, Speed und LSD konsumiert oder den riskanten Trend Microdosing probiert. Alles unter ärztlicher Aufsicht, um herauszufinden, welche Auswirkungen diese Mittel auf die Gesundheit haben. "Als mir damals gesagt wurde: 'Wenn Sie so weitermachen, leben Sie noch fünf bis maximal zehn Jahre', war das ein Schock", erinnert sich Jenke von Wilmsdorff. Bei ihm wurden Bluthochdruck, Insulinresistenz sowie eine genetische Vorbelastung für Herzinfarkt und Schlaganfall festgestellt. Für Jenke ein Moment, der vieles verändert hat – und ihn zu einem neuen Experiment inspiriert und motiviert hat.

Trend Longevity: So sehr hat sich Jenkes Gesundheit verändert In dem "JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?" haben sich Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik (30) mit dem Thema Longevity auseinandergesetzt, also wie man durch Optimierung von Schlaf, Sport, Nahrungsergänzung und Co. seine Lebenszeit verlängern und seine Gesundheit verbessern kann. "Das war mein persönlichstes Experiment, weil ich gemerkt habe, dass man nahezu alles verändern kann, egal in welchem Alter", so der Reporter. In fünf Monaten hat Jenke also sein Leben umgedreht und in eine neue, gesunde Richtung gelenkt. "Heute bin ich topfit, mein Herz wurde vor wenigen Tagen erst per CT gecheckt – keine Spur von Mikroverkalkungen. Keinerlei Beeinträchtigung meiner Gefäße. Und das nach all den ungesunden Jahren." Da sei selbst der behandelnde Arzt sprachlos gewesen.

