"KochBar": Der unterhaltsame Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori geht in die zweite Runde

Ab dem 05. Oktober lädt "KochBar" auf Joyn und in SAT.1 Schweiz wieder zum außergewöhnlichen Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori. Das Duo serviert nicht nur Rezepte und Drinks, sondern auch ehrliche Gespräche, schräge Spiele und wilde Karaoke-Momente. Mit prominenten Gästen, einer großen Portion Herz und Humor und jeder Menge kulinarischer Kreativität wird die Bar zum Treffpunkt für Unterhaltung der besonderen Art.

Wenn Kochen auf Konversation trifft, ist wieder "KochBar"-Zeit. Die Show ist eine kurzweilige Mischung aus Kochsendung, Talkrunde und Late-Night-Show. Während Fabian Zbinden mit innovativen Vegi-Gerichten überrascht und Salar Bahrampoori in seiner Doppelrolle als Barkeeper und Gastgeber Drinks mixt, entlocken sie ihren prominenten Gäste-Duos neue Geschichten, persönliche Einblicke und jede Menge Lacher: Die Comedians Cenk Korkmaz und Charles Nguela, Sara Leutenegger und Nadia Damaso, Schwingerkönig Chrigu Stucki und Ex-Skistar Mauro Caviezel, die Comedians Sandro Galfetti und Nadia Goedhart, sowie Gülsha Adilji und Olivia El Sayed und die Rapperinnen Gigi und Cachita sind in der zweiten Staffel als Gäste-Duos mit dabei.

Live-Spiele, spontane Einlagen und ein DJ-Set

"Ich habe mich bereits sehr auf die Produktion der zweiten Staffel gefreut: Spannende Gäste im Kombination mit neuen Food- und Drinkkreationen bilden für mich die Basis für eine gute Zeit – das ist uns auch diesmal wieder gelungen.", fasst Fabian Zbinden die zweite Staffel zusammen.

Der vertraute Umgang von Salar Bahrampoori und Fabian Zbinden schafft eine lockere Atmosphäre, in der sich auch die Gäste direkt wohlfühlen. Ideale Rahmenbedingungen also für gute Gespräche mit Herz und Humor.

"Für mich ist es mehr wie ein Treffen mit Freunden als eine klassische Kochshow. Begegnungen stehen im Zentrum, das macht "KochBar" für mich so einzigartig.", ergänzt Salar Bahrampoori.

"KochBar" wird von Lidl Schweiz unterstützt. Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl ist überzeugt: "Fabians frische Art zu kochen, aber auch sein gutes Gespür für Menschen passen hervorragend zu unseren Werten. Durch "KochBar" hebt er die klassische Kochshow auf ein neues Level und spricht dadurch ein aufgeschlossenes, humorvolles Publikum an."

Produziert wird "KochBar" von der Filmgerberei. Regisseurin Noemi Aeschlimann erwähnt die positive Stimmung am Set: "Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel "KochBar" waren ein echtes Heimspiel: Trotz aller Hektik fühlte es sich an wie ein gemütlicher Abend unter guten Freund:innen. Und genau dieses Gefühl soll auch in der Sendung spürbar sein."

Die neue Staffel "KochBar" ist ab dem 05. Oktober auf Joyn und ab dem 12. Oktober 2025 jeweils sonntags um 19:55 Uhr in SAT.1 Schweiz zu sehen.