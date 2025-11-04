Köstlich und unterhaltsam "KochBar": Unterhaltsamer Koch-Talk mit Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori Aktualisiert: 18.11.2024 • 10:25 Uhr Bild: Jon Trachsel

"KochBar" ist mehr als nur eine Kochshow: In gemütlicher Bar-Atmosphäre zaubern Fabian Zbinden und Salar Bahrampoori gemeinsam mit Gästen köstliche Gerichte und coole Drinks. Zwischen Kochen, Reden und Spielen kommt garantiert keine Langeweile auf!

Kochlöffel trifft Mikrofon: "KochBar" ist eine Mischung aus Koch-Sendung und Late-Night-Show. Die unterhaltsame Sendung vereint inspirierende Gerichte und überraschende Cocktail-Kreationen mit unterhaltsamen Gesprächen in einer ungezwungenen Bar-Atmosphäre. Herz der Show ist Fabian Zbinden: Der innovative Koch empfängt als Host prominente Gäste, führt gemeinsam mit Salar Bahrampoori durch den Abend und natürlich kocht er auch. Untermalt wird der amüsante Koch-Talk mit einem Live-DJ-Set und Spielen mit Publikums-Beteiligung. Fabian Zbinden betont: "Gutes Essen mit Menschen, die man schätzt – das ist für mich das Grösste. Essen und Kochen sind auch dazu da, Menschen zusammenzubringen. Das ist uns in KochBar auf sehr unterhaltsame Art gelungen."

"KochBar": Mehr als nur Kochshow Die enge Freundschaft zwischen Salar Bahrampoori und Fabian Zbinden ist das Herzstück von "KochBar". Ihre Vertrautheit schafft von Beginn an eine lockere Atmosphäre, die sich direkt auf die Gäste überträgt. "Die Dreharbeiten für KochBar haben sich gar nicht nach Arbeit angefühlt. Die gesellige Stimmung, die unkomplizierten Gäste und die Zusammenarbeit mit Fabian haben wirklich Spass gemacht. Es war mehr wie ein Treffen mit alten Bekannten. Das Konzept der Sendung, den Fokus auf Begegnungen zu legen, macht für mich den Unterschied zu einer normalen Kochshow.", erinnert sich Salar Bahrampoori an die Dreharbeiten. "KochBar" wird unterstützt von Lidl Schweiz. Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl freut sich ebenfalls auf das neue Format: "Fabians Ausrichtung auf nachhaltige und pflanzenbasierte Ernährung passt ideal zu unseren Werten. Umso besser, dass dank KochBar nun noch mehr Menschen an seiner frischen Art und den tollen Rezepte teilhaben können."

Fabian Zbinden im Porträt Fabian Zbinden zählt zu den jungen, innovativen Köchen der Schweiz. Der 36-Jährige pendelt zwischen Köln und Bern und tourt mit seinem Foodtruck für die Sendung "SRF bi de Lüt " durch die Lande. Seine Karriere begann mit einer Kochlehre im renommierten Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Danach führte ihn sein Weg nach Florida und schliesslich nach Los Angeles, wo er in Hollywood in den Restaurants von Robert De Niro Stars wie David Beckham und Madonna bekochte. Heute ist er Unternehmer und engagiert sich in verschiedenen Projekten.

Zudem stand er für die SAT.1-Sendung "Foodventure" in Vietnam vor der Kamera und trat in der deutschen Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" mit einer Instant-Suppe auf.

Salar Bahrampoori im Porträt Salar Bahrampoori ist ein iranisch-schweizerischer Moderator, Journalist und diplomierter Schneesportlehrer. Aufgewachsen in Chur, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für das Skifahren. Mit 21 Jahren begann seine Medienkarriere beim Musiksender VIVA Schweiz. Im Jahr 2013 wechselte er als Moderator und Reporter von "G&G – Gesichter und Geschichten" und dem Automagazin Tacho zum SRF. Aufsehen erregte er im Jahr 2019 mit der zweiteiligen DOK-Serie "Salars Reise zu seinen iranischen Wurzeln". 2020 übernahm Salar Bahrampoori gemeinsam mit Fabienne Gyr die Moderation der Samstagabendsendung "SRF bi de Lüt – Live".