Das Lachen geht in die zweite Runde
"KURDS IM OHR": Yoldaş und Serhat schicken sich gegenseitig auf wahnwitzige Mission
Aktualisiert:
Die beiden Podcast-Legenden Yoldaş & Serhat sind zurück und spielen sich in der neuen Staffel von "Kurds im Ohr" wieder gegenseitig Streiche deluxe. Während sich einer in eine komplett neue Situation stürzen muss, funkt ihm der andere Anweisungen ins Ohr.
Das selbsternannte "erste kurdische Boygroup"-Podcast-Duo gibt in Staffel 2 wieder alles. Die Devise: It’s Payback-Time – denn Rache wird bekanntlich am besten kalt serviert. Auch diesmal sitzen sich die beiden gegenseitig im Ohr – neu mit Special Guests in jeder Folge. Mit jeder Menge Spontanität, viel Humor und einer guten Portion Schadenfreude schicken sie sich gegenseitig auf Missionen, bei denen nichts vorhersehbar ist. Die Anweisungen über Funk? Müssen befolgt werden – egal wie absurd. Danach wird getauscht. Und wer zu früh lacht, hat spätestens in der nächsten Runde ein Problem.
Yoldaş und Serhat über die Dreharbeiten: "Wir kennen uns schon ewig – deshalb wissen wir genau, wo beim anderen die Schmerzgrenze liegt. Damit zu spielen und uns gegenseitig aus der Komfortzone zu kicken, war mega spannend – und witzig sowieso."
Die neue Staffel "Kurds im Ohr" ist ab dem 5. Mai 2025 auf Joyn und ab dem 12. Mai 2025 auf ProSieben Schweiz immer montags um 18:00 Uhr zu sehen.
Spaß pur mit "Kurds im Ohr"
