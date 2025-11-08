Die beliebte Kabel-Eins-Doku-Soap "Mein Lokal, Dein Lokal" sorgte in Darmstadt und Umgebung für reichlich Gesprächsstoff. Eigentlich sollte bei der Sendung der kulinarische Wettbewerb im Mittelpunkt stehen - doch diesmal wird in der Küche nicht nur gekocht, sondern auch gezofft. Besonders ein Teilnehmer sorgte für hitzige Momente, die sogar dazu führten, dass er das Set verlassen musste.

Drama im Bosporus: Gastgeber Murat sorgt bei "Mein Lokal, Dein Lokal" für hitzige Szenen Zum Wochenauftakt im Butter & Blume in Darmstadt startet Gastgeber Adrian mit kreativer, saisonaler Küche in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre. Seine Gerichte mit internationalen Einflüssen kommen gut an, die Stimmung ist entspannt. Doch die Ruhe täuscht - denn die Woche verspricht noch so einige Turbulenzen. Nach einem harmonischen Bergfest in Gregors Landgasthof Alte Bergmühle am Mittwoch, spitzt sich die Lage am Donnerstag im Restaurant Bosporus in Dreieich zu. Gastgeber Murat serviert dort authentische türkische Spezialitäten, unterstützt von seiner Mutter, die in der Küche das Sagen hat. Doch schon bevor die Vorspeise serviert wird, dringen laute Stimmen aus der Küche in den Gastraum. "Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Küche, weil der Murat ein bisschen außer sich ist", kommentiert Mitstreiter Gianni irritiert. Auch Moderator und Starkoch Robin Pietsch wundert sich: "Da wird irgendwie rumgeschrien im Hintergrund und das bekommen scheinbar auch die anderen Teilnehmer mit. Was ist denn da los?" Die Situation eskaliert weiter - und so wird es auch vor dem Hauptgang wieder lauter. Murat erklärte zwar, dass das Restaurant neu sei, Vorgänge eventuell noch nicht optimiert sein; doch das erklärt nicht den rauen Ton, den er gegenüber seinem Team anschlägt. Profi-Koch Robin Pietsch reagiert fassungslos: "In der Küche war vielleicht früher mal so ein Ton angesagt, aber so etwas gibt es heute nicht mehr und so was macht man auch nicht, weil so was nicht menschlich ist. Das ist nicht schön."

Das ist nicht toll für die Gäste, das ist nicht toll für die Mitarbeiter. Robin Pietsch

Richtig brisant wird es schließlich beim Dessert. Offenbar liegen die Nerven blank - Zutaten fehlen, das Dessert muss kurzfristig zugekauft werden. Die Gäste warten lange, die Stimmung kippt endgültig. Die Lage eskaliert bereits so weit, dass von hinter der Kamera eingegriffen wird: "Aber wenn etwas dauert, muss man doch eine Erklärung dafür haben", wirft ein Mitglied des Kamerateams ein. Auch Robin Pietsch zeigt sich fassungslos über den chaotischen Ablauf und das Verhalten des Gastgebers in dieser Situation - Fehler können immer passieren, aber entscheidend ist dann die richtige Kommunikation. Was die Teilnehmer:innen noch nicht wissen: Der Höhepunkt der Eskalation steht noch bevor: Am Finaltag bei Gianni in Da Mario's Little Italy.

Schon in der Donnerstags-Folge beginnt der Streit Ganze Folge Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt Türkische Küche im "Restaurant Bosporus" Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.10.2025 • 44 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Mein Lokal, Dein Lokal": Nach dem Eklat in Darmstadt fliegt Murat aus der Sendung Nach einer Woche voller Emotionen und Konflikten am Donnerstag hätte der Finaltag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Darmstadt eigentlich versöhnlich enden können. Gastgeber Gianni empfängt seine Mitstreiter:innen in seinem Restaurant Da Mario's Little Italy - und sorgt zunächst für eine ruhige, beinahe gelöste Atmosphäre. Nach den turbulenten Szenen im Bosporus am Vortag scheint wieder Normalität einzukehren. Doch die Ruhe täuscht: Bei der finalen Punktevergabe kommt es zu einem Eklat, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Als Murat seine Bewertung abgeben soll, kippt die Stimmung schlagartig. Die Diskussion über die Punktevergabe wird hitzig, Murat reagiert zunehmend emotional und lautstark und sichtbar aufgebracht lässt er seinem Ärger freien Lauf. Trotz mehrfacher Versuche, die Situation zu beruhigen, bleibt er unnachgiebig. Das Produktionsteam zieht daraufhin die Reißleine: Wegen seines wiederholten Fehlverhaltens muss Murat das Set verlassen.

Das tolerieren wir nicht. Wenn Teilnehmer sich so respektlos verhalten mit den Menschen, möchte man auch nicht weiter drehen. Robin Pietsch

Sieh dir hier die ganze Folge an Ganze Folge Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt Wochenausklang im Da Mario's Little Italy Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.10.2025 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ganze Folgen "Mein Lokal, Dein Lokal" jetzt auf Joyn streamen Hier geht's zur Mediathek