Ab 17. November "Signature Dishes": Noah Bachofen ist den aussergewöhnlichsten Tellern der Schweizer Gastronomie auf der Spur Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Bild: Seven.One

Zürich, 10. November 2025 – Wenn einer weiss, wie man Geschmack feiert, dann Noah Bachofen. In seiner neuen Serie "Signature Dishes" zieht der 30-jährige Koch und Food-Influencer los, um die charakteristischen Gerichte der spannendsten Koch-Profis der Schweiz zu entdecken: von Streetfood bis Sterneküche, von Zürich bis Wigoltingen. Immer auf der Suche nach DEM Gericht, welches das gastronomische Konzept am besten repräsentiert.

Jede Folge ist ein Abenteuer entlang gastronomischer Höhenflüge, ehrlichem Handwerk und einer guten Portion Chaos. Noah taucht in die Geschichten hinter den Gerichten ein, spricht mit den Menschen, die sie kreieren, und versucht -mal mehr, mal weniger erfolgreich - sie selbst nachzukochen. "Ein Signature Dish erzählt mehr über einen Koch als jedes Rezept; es ist eine Kombination aus Kulinarik und Persönlichkeit", erklärt Noah die Idee hinter der Sendung. Natürlich darf auch sein Podcast-Partner Nico Franzoni nicht fehlen: Er ist als Produzent auf jeder Mission an Noahs Seite, mal mit einem hilfreichen Tipp, mal mit einem provozierenden Kommentar. Das Ergebnis ist eine Food-Doku, die sowohl Spass als auch Hunger macht und zeigt: Die Schweiz schmeckt alles andere als langweilig Doch Noah beweist nicht nur in der Küche, sondern auch am Mikrofon Talent: Erneut gibt’s musikalische Unterstützung von Manillio. Nach dem Erfolgssong zu "Hype Kitchen" nehmen die beiden wieder gemeinsam einen Track auf.

Livestream-Launch auf Twitch Den Staffelstart am 17. November feiert Joyn mit einer ganz besonderen Aktion: Francisco Mejor (@franciscomejor) zeigt auf seinem Twitch-Kanal die ersten beiden Folgen im Livestream, wo er gemeinsam mit Noah die Sendungen live verfolgt, kommentiert und interaktiv mit der Community interagiert. Unterstützt wird "Signature Dishes" von Knorr und Denner: zwei Marken, die genau wie Noah für echten Geschmack, Bodenständigkeit und Spass am Essen stehen. Gemeinsam zeigen sie: Gute Küche ist kein Luxus, sondern Leidenschaft, die man teilen kann.

Noah Bachofen und Nico Franzoni treten jede Mission gemeinsam an. Bild: Seven.One

Mehr zu Noah Bachofen Die Begeisterung für gute, frische Lebensmittel und deren Zubereitung entdeckte Noah Bachofen bereits in seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Netstal (GL), kann Noah bereits auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken, die in einer Landbeiz begann und ihn später sowohl in eine Spitalküche als auch ins Sternerestaurant Magdalena in Rickenbach (SZ) führte. Der 29-Jährige begann schon früh damit, die Sozialen Medien für seine Kochleidenschaft zu nutzen – mit Erfolg: Auf Instagram hat der beliebte Koch inzwischen mehr als 170.000 Follower, 2023 wurde er mit dem Swiss Influencer Award ausgezeichnet. Darüber hinaus teilt er im Podcast "Zero Dosage", den er gemeinsam mit seinem Freund Nico Franzoni betreibt und in seinem Buch "Wäärli Guät" seine Leidenschaft mit einer stetig wachsenden Community.