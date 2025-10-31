Salar Bahrampoori ist nach seiner Verletzung zurück auf der Piste - in prominenter Begleitung

Das Jahr 2025 beginnt im Schnee: In "Skischule Salar" wagen sich Prominente mit Salar Bahrampoori auf die Piste. Neben viel Ski-Spaß stehen auch persönliche Gespräche im Fokus.

Nachdem sich Salar Bahrampoori im vergangenen Dezember verletzt hat, ist er nun wieder zurück im Schnee. Anfang Januar 2025 nahm er die letzten Dreharbeiten für seine neue Talkshow "Skischule Salar" in Angriff - in Begleitung von Komiker Claudio Zuccolini. In seiner neuen Sendung nimmt der beliebte Moderator und Skilehrer Salar Bahrampoori prominente Gäste mit auf die verschneiten Hänge der Engadiner Bergwelt. In Begleitung der prominenten Persönlichkeiten gleitet Salar Bahrampoori die Pisten hinab und führt dabei ungezwungene Gespräche, die spannende Einblicke in das Leben der Gäste gewähren. Umrahmt von der majestätischen Berglandschaft des Engadins bietet die Sendung eine abwechslungsreiche Mischung aus sportlichem Abenteuer, persönlichem Austausch und winterlicher Atmosphäre.

Skifahren als Schweizer Nationalsport

"Skifahren ist weit mehr als nur ein Sport – es ist Schweizer Nationalsport und tief in unserer Kultur verankert."

"Mit 'Skischule Salar' bringen wir ein neues Format auf die Bildschirme, das Skifahren mit inspirierenden Gesprächen kombiniert.", fasst Bahrampoori die Sendung zusammen.

"'Skischule Salar' vereint zwei meiner grossen Leidenschaften: Skifahren in atemberaubender Berglandschaft und das Kennenlernen faszinierender Menschen," schwärmt Moderator und Schneesportlehrer Salar Bahrampoori. "Die Gespräche gewinnen eine ganz besondere Tiefe, weil wir sie beim Sport führen – auf Skiern, mitten in der Natur. Diese Kombination ist einzigartig in der Schweizer Fernsehlandschaft."

Die Sendung verspricht nicht nur sportliche Action, sondern auch spannende Einblicke und authentische Begegnungen – ein echtes Novum für alle Ski- und TV-Fans.