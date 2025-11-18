Für sein Comeback an den Fürstenhof "Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis verrät: So hat er 15 Kilo abgespeckt Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Franziska Hursach Nach 20 Jahren steht Gregory B. Waldis wieder für "Sturm der Liebe" vor der Kamera. Bild: picture alliance / Eventpress Radke

Ein bekanntes Gesicht aus der ARD-Serie "Sturm der Liebe" sorgt mit einem deutlichen Gewichtsverlust für Aufsehen. Gregory B. Waldis überrascht Fans mit einer beeindruckenden körperlichen Verwandlung - ganze 15 Kilo hat der Schauspieler verloren. Jetzt verrät er, wie ihm das gelungen ist.

Vor fast zwei Jahrzehnten begann für Fans von "Sturm der Liebe" eine TV-Reise, die bis heute anhält. Nun gibt es ein besonderes Wiedersehen. Gregory B. Waldis, der in der allerersten Staffel 2005 als Alexander Saalfeld das Herz von Henriette Richter-Röhl eroberte, kehrt zum 20-jährigen Serienjubiläum überraschend an den "Fürstenhof" zurück.

Peter Proske-Clayton, Gregory B. Waldis, Marcus Ammon, Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba, Antje Hagen, Sepp Schauer und Lara Okamoto feiern dieses Jahr 20 Jahre "Sturm der Liebe". Bild: ARD/Christof Arnold

Gregory B. Waldis überrascht Fans mit starkem Gewichtsverlust Und auch optisch erinnert der 57-Jährige inzwischen wieder an seine Anfangszeit. Waldis hat in den vergangenen Monaten beeindruckende 15 Kilo verloren. Er fühlt sich heute wieder wie damals, als er 2005 zum Serienstar wurde, verriet er der "BILD"-Zeitung.

Mir passen wieder die Anzüge von damals. Gregory B. Waldis

Nach seinem Ausstieg 2007 hatte der Schauspieler stetig zugenommen. Er erzählt: "Als ich 2015 die Serie 'Rote Rosen' gedreht habe, war ich 15 Kilo schwerer und hatte längere Haare." Doch irgendwann habe sich für ihn etwas verändert. "Ich habe gemerkt, dass es so nicht mehr geht. Ich kenne viele Männer, die ab 40 etwa jedes Jahr ein Kilo zunehmen und man merkt es gar nicht", so Waldis.

Bei "Rote Rosen" brachte der Schauspieler im Jahr 2015 rund 15 Kilo mehr auf die Waage. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

So schaffte Waldis sein 15-Kilo-Abnahme-Erfolg Waldis wollte dies nicht einfach hinnehmen. Mit einem Mix aus konsequentem Kalorienzählen und einem festen Sportprogramm brachte er Schritt für Schritt sein altes Gewicht zurück. "Innerhalb von anderthalb Jahren hatte ich die Kilos mit weniger Essen und mehr Sport wieder runter", erklärte er.

Zum Serienjubiläum dürfen die Fans nun doppelt feiern: In der 4.500. Folge, die am Dienstag (18.11.2025) ausgestrahlt wird, taucht Waldis erneut im "Fürstenhof" auf. Gleichzeitig feiern Antje Hagen und Sepp Schauer - seit Beginn Teil des Casts - als Ehepaar Sonnbichler ihre goldene Hochzeit. Ein echtes Highlight für langjährige "Sturm der Liebe"-Fans.