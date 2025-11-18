Für sein Comeback an den Fürstenhof
"Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis verrät: So hat er 15 Kilo abgespeckt
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Ein bekanntes Gesicht aus der ARD-Serie "Sturm der Liebe" sorgt mit einem deutlichen Gewichtsverlust für Aufsehen. Gregory B. Waldis überrascht Fans mit einer beeindruckenden körperlichen Verwandlung - ganze 15 Kilo hat der Schauspieler verloren. Jetzt verrät er, wie ihm das gelungen ist.
Vor fast zwei Jahrzehnten begann für Fans von "Sturm der Liebe" eine TV-Reise, die bis heute anhält. Nun gibt es ein besonderes Wiedersehen. Gregory B. Waldis, der in der allerersten Staffel 2005 als Alexander Saalfeld das Herz von Henriette Richter-Röhl eroberte, kehrt zum 20-jährigen Serienjubiläum überraschend an den "Fürstenhof" zurück.
Gregory B. Waldis überrascht Fans mit starkem Gewichtsverlust
Und auch optisch erinnert der 57-Jährige inzwischen wieder an seine Anfangszeit. Waldis hat in den vergangenen Monaten beeindruckende 15 Kilo verloren. Er fühlt sich heute wieder wie damals, als er 2005 zum Serienstar wurde, verriet er der "BILD"-Zeitung.
Mir passen wieder die Anzüge von damals.
Nach seinem Ausstieg 2007 hatte der Schauspieler stetig zugenommen. Er erzählt: "Als ich 2015 die Serie 'Rote Rosen' gedreht habe, war ich 15 Kilo schwerer und hatte längere Haare." Doch irgendwann habe sich für ihn etwas verändert. "Ich habe gemerkt, dass es so nicht mehr geht. Ich kenne viele Männer, die ab 40 etwa jedes Jahr ein Kilo zunehmen und man merkt es gar nicht", so Waldis.
So schaffte Waldis sein 15-Kilo-Abnahme-Erfolg
Waldis wollte dies nicht einfach hinnehmen. Mit einem Mix aus konsequentem Kalorienzählen und einem festen Sportprogramm brachte er Schritt für Schritt sein altes Gewicht zurück. "Innerhalb von anderthalb Jahren hatte ich die Kilos mit weniger Essen und mehr Sport wieder runter", erklärte er.
Zum Serienjubiläum dürfen die Fans nun doppelt feiern: In der 4.500. Folge, die am Dienstag (18.11.2025) ausgestrahlt wird, taucht Waldis erneut im "Fürstenhof" auf. Gleichzeitig feiern Antje Hagen und Sepp Schauer - seit Beginn Teil des Casts - als Ehepaar Sonnbichler ihre goldene Hochzeit. Ein echtes Highlight für langjährige "Sturm der Liebe"-Fans.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
