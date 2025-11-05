Zum dritten Mal verheiratet und vier Kinder "Tatort"-Star Axel Prahl privat: Dieser Frau schreibt er Liebesgedichte Aktualisiert: 06:15 Uhr Seine dritte Ehefrau ist knapp 15 Jahre jünger Bild: picture alliance / dpa | Jens Kalaene | picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto

Als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel gibt es im Leben von "Tatort"-Star Axel Prahl eigentlich nur den FC St. Pauli als große Liebe. Im wahren Leben sieht das anders aus.

2002 kam der Wendepunkt in der Karriere des Schauspielers. Da wurde Axel Prahl, zuvor in 14 Rollen in Kino und Fernsehen zu sehen, als Frank Thiel für den neuen "Tatort" aus Münster verpflichtet. Die Rolle machte ihn - und seinen kongenialen Partner Jan Josef Liefers als Prof. Dr. Dr. Boerne - zum Superstar des deutschen Fernsehens. Seine Rolle Frank Thiel hat zwar eine Frau, aber die ist nach Neuseeland ausgewandert. Mit dem gemeinsamen Sohn. Ansonsten gibt's im Privatleben des Kriminalhauptkommissars sehr viel St. Pauli. Das ist bei Axel Prahl ganz anders. Da gibt es wenig St. Pauli und dafür viele Frauen. Eine Ehefrau, zwei Ex-Ehefrauen und drei Töchter. Männliche Verstärkung gibt ihm im Familienbund ein Sohn.

Axel Prahls zweite Ehe zerbrach an seinem "Tatort"-Ruhm Aus der ersten Ehe stammen die Töchter Saskia und Mascha, die beide auch als Schauspielerinnen arbeiten. 2003 heiratete Prahl Andra Pauline. Sie schenkte ihm die Zwillinge Theodor und Helene. Die junge Familie lebte lange in Marienwerder vor den Toren Berlins. Erstens renovierte Prahl dort einen Bauernhof für sie, zweitens litt vor allem Andra unter der plötzlichen Berühmtheit ihres Mannes. Letztlich zerbrach die Ehe. "Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt: der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", erklärte Prahl nach der Trennung der "Frankfurter Rundschau". 2013 lief Prahl bei einer Party der knapp 15 Jahre jüngeren Silja über den Weg - es funkte bei beiden. Seither sind die beiden ein Paar. Den ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatten sie bei der Bambi-Verleihung in München, den ersten Urlaub verbrachten sie im Wohnmobil mit den Zwillingen. Wie Prahl "Bild" erzählte, habe Silja damals gesagt: "Entweder ist danach Schluss oder es hält für immer."

Zum Hochzeitstag schreibt Axel Prahl Gedichte Es scheint zu halten. In diesem Jahr feierten sie zehnten Hochzeitstag und wie immer durfte sich Silja, wie Prahl "ARD Brisant" verriet, über besondere Aufmerksamkeit freuen: "Ich liebe meine Frau wahnsinnig. Ich schreibe ihr meistens drei Gedichte." Oder er schreibt ein Liebeslied für sie. Das passt, denn die andere große Liebe im Leben des Axel Prahl ist die Musik. Prahl hat acht LPs aufgenommen, veröffentlichte Singles, geht mit seiner Band noch immer auf Tour, schrieb Filmmusik und sang sogar mit der skurrilen Hardrock-Kombo Knorkator einen Song. Und auch mit Jan Josef Liefers! Gemeinsam mit ihm und Schlagerstar Roland Kaiser nahm Prahl 2021 sogar eine Cover-Version von John Lennons Weihnachtshit "Happy Xmas (War Is Over)" auf.

