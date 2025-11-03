Dschungel-Hit "The Voice": Keule und Tobias entfachen mit Guns'n'Roses Rock-Inferno auf der Bühne Aktualisiert: 09:24 Uhr von C3 Newsroom / Martin Meyer The Voice of Germany Keule vs. Tobias Dietzek: "Welcome to the Jungle" entfacht ein Rock-Feuerwerk! Videoclip • 09:45 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Keule und Tobias könnten mit eigener Rockband auf Tour gehen. Nach der Performance im "The Voice of Germany"-Battle könnten sie sicher viele Tickets verkaufen. Nicht nur das Publikum wurde gerockt, auch die Coaches sind nach dem Auftritt sprachlos.

All-Star Keule und Rocker Tobias bekommen von ihrem Coach Rea Garvey ein schwieriges Lied für ihr Battle bei "The Voice of Germany": "Welcome To The Jungle" von Guns'n'Roses. Nach der Performance ist sich Rea sicher, dieses Mal endlich das "Battle of the Night" sichern zu können. Ob es dafür wohl gereicht hat?

Shirin und Nico fehlen die Worte Die beiden Herren rocken auf der ganzen Bühne mit vollem Körpereinsatz und können damit auch das Publikum abholen. Begeisterung im ganzen Studio! Nach dem Auftritt bekommt Nico nur noch einen Satz raus: "Ich fand's geil." Aus dem Staunen kommt er auch nach mehreren Anläufen nicht raus. Shirin macht sich jedoch Sorgen, auf einmal die Show gewechselt zu haben:

Ich war heute hier bei 'The Bizeps of Germany'. Shirin David hat nicht nur die Musik beeindruckt

Michi und Smudo finden noch Worte Auch Michi und Smudo sind von der Performance hin und weg. Im Gegensatz zu den anderen Jury-Mitgliedern kann zumindest Michi auch Worte für den Auftritt finden. Er lobt die "Rock'n'Roll-Gesangstechnik" der beiden und ihre Stage-Präsenz, mit der sie das ganze Studio in ihren Bann gezogen haben. Für ihn hat Tobias die Nase ganz weit vorne, vor allem mit seinen High-Notes konnte er überzeugen.

Du hast für mich das Ding genagelt stimmlich Michi zu Tobias

Eine schwierige Entscheidung für Rea Der Coach der beiden Rocker zeigt sich auch sehr zufrieden mit der Show. Man sieht, wie schwer die Entscheidung für Rea ist. Auch die Bemerkung von Gast-Coach Cro ist keine Hilfe: "Bei den Oberarmen bin ich froh, dass ich nichts entscheiden muss heute." Rea hat nicht mehr genug freie Plätze, um beide mitzunehmen. Tobias hat ihn schwer beeindruckt. Doch Keule hat bei ihm einen besonderen Platz im Herzen und er entscheidet sich für ihn.

Keule ist halt einfach 'ne Macht, nimmt jede Challenge an, der sieht kein Unmöglich, der sieht nur Möglich. Rea über Keule

In der kompletten Folge erfährst du, wer das "Battle of the Night" gewinnt:

Überraschung durch Calum Scott Für Tobias scheint die Reise zu Ende zu sein, doch dann kommt Calum Scott, der Coach der Comeback-Stage auf die Bühne und lädt ihn zu sich ein. Ob Tobias es vielleicht doch noch ins Finale schafft, siehst du bei der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" auf Joyn.

