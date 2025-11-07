Star-Aufgebot im "The Voice"-Studio: Während den Battles bekommen die Coaches Besuch von einigen Größen der deutschen Musik-Szene.

Was machen Cro, Joy Denalane, Alvaro Soler und Tim Bendzko bei "The Voice"?

Was haben eine spanische Pop-Größe, eine Soul-Legende, ein Weltenretter und ein Panda-Masken-Träger gemeinsam? Richtig, sie alle werden Teil der Battles bei "The Voice of Germany" sein.

In den Battle-Folgen bekommen Shirin David, Michi Beck & Smudo, Rea Garvey und Nico Santos Unterstützung im Studio. In jeder der vier Ausgaben wird ein anderer Gast-Coach auf einem separaten Stuhl Platz nehmen und bekommt eine ganz besondere Rolle. Er darf das beste Battle des Abends zum "Battle of the Night" küren und dem entsprechenden Coach einen entscheidenden Vorteil verschaffen.