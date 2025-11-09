"Gottschalk? Zeitverschwendung" "Der Quiz-Champion": Thomas Gottschalks Samstagabend-Comeback sorgt für gemischte Reaktionen Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Julia W. Thomas Gottschalks Auftritt bei "Der Quiz-Champion" sorgte für gemischte Reaktionen. Bild: ZDF / Max Kohr

Am Samstagabend kehrte Thomas Gottschalk beim ZDF zurück ins Samstagabend-Programm – allerdings nicht als Moderator, sondern als Quiz-Experte bei "Der Quiz-Champion". Doch sein Auftritt sorgt bei den Zuschauer:innen für gemischte Reaktionen.

Ein vertrautes Gesicht am Samstagabend: Thomas Gottschalk, einst die unangefochtene Show-Ikone des ZDF, feierte am 8. November ein kurzes Comeback bei seinem alten Sender. In der Quizshow "Der Quiz-Champion" trat er als Experte für Film und Fernsehen an – und sorgte damit für einiges Aufsehen.

"Gibt hoffentlich bald eine Straße, die nach mir benannt wird" Schon beim Betreten des Berliner TV-Studios brandete Gelächter auf: Ausgerechnet die Kandidatin Eva Herrmann wählte "Film & Fernsehen" als erste Kategorie – und der Zufallsgenerator bestimmte prompt Gottschalk als Gegner. Doch das Duell verlief anders als erwartet: Die Kandidatin beantwortete alle drei Fragen richtig, Gottschalk nur eine. Als später in einer Geographie-Runde diese Frage aufkam: "In zehn deutschen Bundesländern gibt es mindestens eine Gemeinde oder einen Ortsteil mit dem Namen ..." A: Hohenstein,

B: Gottschalk,

C: Hahlweg? mischte sich der Entertainer ein. Er wisse nichts von einer Gemeinde namens Gottschalk, aber "hoffentlich [gebe es] bald eine Straße, die nach mir benannt wird", witzelte er – und spielte damit augenzwinkernd auf seinen eigenen Kultstatus an.

Zuschauer:innen enttäuscht von Gottschalks Auftritt Während es im Studio noch für heitere Stimmung sorgte, fielen die Reaktionen im Netz deutlich kühler aus. Auf der Plattform "x.com" (ehemals Twitter) äußerten sich zahlreiche Zuschauer:innen enttäuscht über Gottschalks Auftritt. "In der Jugend im Radio war Gottschalk auch für mich eine Art Held. Traurig, ihn jetzt da so abwesend herumsitzen zu sehen", schrieb ein User. Auch weitere Kommentare fielen wenig schmeichelhaft aus: "Gottschalk? Zeitverschwendung", hieß es in einem Post, während ein anderer Zuschauer spottete: "In Würde altern oder den Gottschalk machen." Neben Gottschalk saßen Jürgen von der Lippe (Literatur & Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Katrin Müller-Hohenstein (Sport) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) im Expertenteam. Moderator Johannes B. Kerner führte durch die Sendung, die eigens den Sendeplatz des Samstagskrimis übernahm.

Endgültiger TV-Abschied am 6. Dezember Ganz verabschiedet hat sich der 74-Jährige allerdings noch nicht aus der TV-Welt. Am 6. Dezember will Gottschalk ein letztes Mal in einer großen Samstagabendshow auftreten – bei RTLs "Denn sie wissen nicht, was sie tun". Auch dort soll es sich um einen Abschied handeln: Gerüchten zufolge soll es sein aller letzter TV-Auftritt sein.