Wieder da! ARD-Reihe "Schule am Meer" mit neuen Folgen: Steht der Kuss zwischen Katharina und Erik bevor? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Katharina (Anja Kling) und Erik (Oliver Mommsen) im selben Zelt? Ob da mehr geht zwischen den beiden? Zumindest Erik hätte nichts dagegen. Bild: ARD Degeto Film/Thorsten Jander

Nach zwei Jahren Pause geht es endlich weiter mit drei neuen Episoden der Reihe "Schule am Meer" mit Anja Kling und Oliver Mommsen. Und diesmal streitet sich das Duo nicht nur, sondern kommt sich auch gefährlich nahe. Finden die beiden zueinander?

Was sich liebt, das neckt sich? Mehr als widerwillig stellte die ordnungsliebende Berufsschulleiterin Katharina (Anja Kling) im Auftaktfilm der ARD-Reihe "Schule am Meer" 2022 den Koch-Influencer und Weltenbummler Erik (Oliver Mommsen) als Gastdozenten ein. Ein Grund: seine unkonventionelle Art. Ein weiterer: Katharina und Erik waren zur gemeinsamen Schulzeit mal ein Paar. Das behauptet zumindest er. Sie streitet das ab und behauptet, ihn nicht ausstehen zu können. Den Zuschauer:innen aber war von Anfang an klar: Es muss einmal etwas zwischen den beiden gelaufen sein, anders sind ihre ständigen Streitereien und Neckereien nicht zu erklären.

Schau "Schule am Meer" kostenlos hier im ARD-Livestream auf Joyn Sei am 7. November um 20:15 Uhr zur Folge "Küssen verboten" live dabei!

Gesellschaftsrelevante Themen In jedem Film steht daneben ein gesellschaftsrelevantes Thema im Fokus, aufgehängt am Beispiel eines Schülers oder einer Schülerin. Darunter Alkoholismus oder Analphabetismus. Um die Probleme ihrer Schützlinge zu lösen, müssen sich Erik und Katharina zusammenraufen und an einem Strang ziehen.

Darum zieht Katharina in "Schule am Meer - Unter einem Dach" zu Erik Nach dem zweiten Film 2023 zieht die ARD nun mit drei weiteren Ausgaben nach. In "Unter einem Dach" muss Katharina vorübergehend zu Erik ziehen. Nachdem sie ihn versehentlich angefahren und verletzt hat, ist Erik auf den Rollstuhl und auf Katharinas Hilfe angewiesen. Erik gefällt das ganz gut, denn es ist offensichtlich, dass er Gefühle für Katharina hat. Und wie findet deren Ehemann Bent (Carsten Bjørnlund) das? Zunächst ziemlich witzig: "Erik und du unter einem Dach - ihr werdet euch so was von die Köpfe einschlagen!" - Doch dann macht ihm Erik im betrunkenen Zustand ein Geständnis über Katharina, das Bent nicht mehr ganz so lustig findet. Und dann ist da noch der Problemschüler Jannes (Noah Kraus). Er macht sein Praktikum im Kindergarten und hat ein extrem gutes Händchen mit den Kleinen. Aber warum steht er seinem Traum, Kindergärtner zu werden, selbst im Weg, schwänzt Prüfungen und fälscht Krankschreibungen? Das müssen Katharina und Erik herausfinden. Auch spannend: Das ist über das Liebesleben von Schauspielerin Anja Kling bekannt "Per Anhalter zur Ostsee": Anja Kling geht als Helikopter-Oma auf einen Roadtrip. Oliver Mommsen: Das ist die Frau an seiner Seite

In "Elternfreuden" reißen bei Katharina und Bent alte Wunden auf Im zweiten neuen Film "Schule am Meer - Elternfreuden" (Freitag, 31.10., 20:15 Uhr, ARD) reißt bei Katharina und Bent durch die Begegnung mit der Schülerin Tara (Paula Schindler) eine alte Wunde auf. Da sie schwanger und alleine ist, nimmt das Paar die 18-Jährige bei sich auf. Das Mädchen ist im selben Alter, in dem die verstorbene Tochter von Katharina und Bent nun wäre.

"Küssen verboten": Katharina und Erik verbringen eine gemeinsame Nacht Weitaus leichter geht es dann im dritten und letzten neuen Film der Reihe weiter: "Schule am Meer - Küssen verboten" (Freitag, 7. November, 20:15 Uhr, ARD): Darin schließt sich Katharina eigenmächtig einer von Erik organisierten Camping-Klassenfahrt in die Natur an. Das führt nicht nur zu jeder Menge Chaos und einer verschwundenen Schülerin. Es führt auch dazu, dass die Streithähne gemeinsam im selben Zelt übernachten müssen. Dabei kommen sie sich gefährlich nahe. Wenn du wissen möchtest, ob es wirklich zum Kuss zwischen den beiden kommt, sieh dir alle drei Filme ab Freitag, 24.10., 20:15 Uhr, wöchentlich im ARD-Livestream bei Joyn an.