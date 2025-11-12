ARD-Hit feiert runden Geburtstag Zehn Jahre "Quizduell-Olymp": ARD feiert Jubiläum mit Überraschungs-Gegnern Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Esther Sedlaczek moderiert seit Jahren die ARD-Show "Quizduell-Olymp". Bild: ARD/Uwe Ernst

Die ARD-Show "Quizduell-Olymp" feiert ihren zehnten Geburtstag mit einer großen Doppelfolge. Am 19. Dezember gibt es emotionale Rückblicke und jede Menge spannenden Ratespaß in Extralänge mit Überraschungsgästen.

Platzverschiebung für Jubiläumsshow Seit 2015 läuft die beliebte "Quizduell-Olymp"-Show normalerweise um 18:50 Uhr im Vorabend-Programm der ARD. Das runde Jubiläum wird am Freitag, 19. Dezember, schon ab 18 Uhr mit einer ganz besonderen Doppelfolge gefeiert. Für die besondere Doppelfolge macht die Sendung "Wer weiß denn sowas?" extra Platz. Bis 19:45 Uhr heißt es dann: Jede Menge Überraschungen, emotionale Rückblicke und die witzigsten Momente aus zehn Jahren der von Esther Sedlaczek moderierten ARD-Show.

Spannende Gegner Das Besondere an der Jubiläumssendung ist, dass die Quiz-Olympioniken erst in der Sendung erfahren, wer gegen sie antritt. Die Spannung, gegen welchen Promi sie ihr Wissen in den Wettkampf schicken müssen, bleibt also bis zuletzt. Flankiert wird das Duell mit Rückblicken in die lustigsten, kuriosesten und tollsten Highlights der "Quizduell-Olymp"-Showgeschichte.

Drei Köpfe, ein Ziel Der Olymp wird, wie immer, auch in der Jubiläumssendung aus echten Quizprofis bestehen, allesamt Mitglieder des Deutschen Quiz-Vereins. Thorsten Zirkel ist seit 2015 dabei, Eckhard Freise seit 2016 und Marie-Louise Finck seit 2018. Gespielt wird um 10.000 Euro. Gewinnen die Promis, geht das Geld an einen guten Zweck. Gewinnt der Olymp, wird die Summe an ausgeloste App-Spieler:innen verteilt. Ursprünglich war das "Quizduell" 2014 als App-Show gestartet. Ein Jahr später dann kam die neue Variante "Quizduell-Olymp". Mit über 350 Folgen wird sie immer freitags um 18:50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die Jubiläumssendung am 19. Dezember ist ein Dankeschön an die vielen Fans.