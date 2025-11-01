Spannende Infos "Keine halben Sachen" bei "Top Gun 3": Was der Regisseur schon jetzt zu "Maverick"-Nachfolge verrät Aktualisiert: 01.11.2025 • 19:30 Uhr von Lars-Ole Grap Tom Cruise landete mit "Top Gun: Maverick" (2022) einen absoluten Kino-Hit. Bild: picture alliance / Everett Collection | ©Paramount/Courtesy Everett Collection

Nach dem Mega-Erfolg von "Top Gun: Maverick" warten Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung der ikonischen Filmreihe mit Tom Cruise. Klar ist, dass die nächste Mission Formen annimmt. Regisseur Christopher McQuarrie gab jetzt erste Einblicke.

"Inside Tom Cruise" So wurde Hollywood-Star Tom Cruise mit "Top Gun" zur Kino-Legende Ganze Folge Inside Tom Cruise Top Gun Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.05.2025 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

McQuarrie über "Top Gun 3": "Was zählt, ist das Gefühl. Die Emotion" Und es kommt noch besser: Die Fortsetzung rund um Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) hat sich laut McQuarrie fast wie von selbst geschrieben. Im Podcast "Happy Sad Confused" wurde er gefragt, ob "Top Gun 3" schwieriger zu entwickeln war als der gefeierte Vorgänger. Seine Antwort: ein klares Nein. "Ich dachte, es würde knifflig werden - war's aber nicht", erzählt McQuarrie. "Am Anfang gehst du da rein und denkst dir: 'Okay, was machen wir jetzt bloß?' Dann haut Ehren Kruger eine Idee raus, ich hör's mir an und denke: 'Hm, gar nicht schlecht.' Ein einziges Gespräch später stand das Grundgerüst. Ganz ehrlich: So schwer ist das alles gar nicht. Keins von diesen Projekten ist ein echtes Rätsel." McQuarrie erklärte weiter: "Die eigentliche Arbeit beginnt erst, wenn man anfängt, die Geschichte wirklich umzusetzen - wenn man hinterfragt, warum diese Filme überhaupt funktionieren. Es geht nicht um bombastische Action, nicht um spektakuläre Stunts oder riesige Setpieces. All das ist Beiwerk. Was zählt, ist das Gefühl. Die Emotion." Besonders die bewegende Versöhnung zwischen Maverick (Tom Cruise) und Rooster (Miles Teller), der emotionale Kern des Films, blieb Podcast-Host Josh Horowitz in Erinnerung. Im Film gibt Rooster Maverick lange die Schuld am Tod seines Vaters Goose, doch am Ende finden die beiden zueinander - und laut McQuarrie war genau das auch der Schlüssel zum Erfolg: "Es ging uns darum, diesen emotionalen Punkt zu erreichen - die richtige Balance zu finden. Unser Ziel war, dass das Publikum mit Rooster mitfühlt und ihn ins Herz schließt." Neben Tom Cruise sollen auch Miles Teller als Rooster und Glen Powell als Hangman für den dritten Teil wieder dabei sein. "Maverick"-Regisseur Joseph Kosinski ist erneut als aussichtsreicher Kandidat für den Regie-Posten im Gespräch, während Christopher McQuarrie eine eigene Regie bereits ausschloss.

Film-Highlights mit Tom Cruise Film ansehen Action Knight and Day Verfügbar auf Joyn 105:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen