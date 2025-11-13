Luigi, Zelda und Donkey Kong Neuer Trailer zu "Super Mario"-Nachfolger gibt erste Einblicke zur Handlung: Diese Nintendo-Filme sind außerdem in Planung Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Peter Falan P. Mario und sein Bruder Luigi könnten kaum glücklicher sein: "Der Super Mario Bros. Film" hat 2023 einen so großen Gewinn eingefahren, dass nun weitere Konsolen-Hits verfilmt werden sollen. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Mit der "Super Mario"-Verfilmung landete Nintendo einen Blockbuster an den Kinokassen: Über 1,3 Milliarden US-Dollar wurden weltweit mit der Hommage an das kultige Videospiel eingespielt. Zusätzlich zum nächsten "Super Mario"-Film soll jetzt auch Link, der Held aus "The Legend Of Zelda", ins Rampenlicht rücken.

Darum war "Der Super Mario Bros. Film" so ein gigantischer Erfolg Sobald ein Film zum Kino-Hit wird, dauert es nicht lange, bis die Spekulationen über Sequels und Spin-offs laut werden. Auch "Der Super Mario Bros. Film" hat einen neuen Hype ausgelöst. In dem Animationsfilm werden Mario und Luigi ins Pilzkönigreich katapultiert, um gemeinsam mit Prinzessin Peach den fiesen Bowser zu stoppen. Eine humorvolle Story voller Retro-Vibes, die Gaming-Fans und Familien gleichermaßen abholt.

Auf diese Nintendo-Filme kannst du dich schon freuen Die Story kam beim Publikum an, so sehr, dass die Grundlage für ein ganzes Nintendo-Universum gelegt wurde. Zwei neue Produktionen wurden bereits offiziell angekündigt. Am 3. April 2026 kehrt Mario mit dem Sequel "Super Mario Galaxy Movie" zurück, das laut Nintendo noch buntere Welten und neue Charaktere verspricht. Und am 7. Mai 2027 folgt die Live-Action-Adaption von "The Legend Of Zelda", produziert von "Zelda"-Schöpfer Shigeru Miyamoto und Avi Arad.

Animations-Sequel: Erster Teaser zu "Super Mario Galaxy Movie" aufgetaucht Auf dem Branchen-Event "Nintendo Direct" wurde der offizielle Name der "Der Super Mario Bros. Film"-Fortsetzung bekannt gegeben. Der Titel lautet "Super Mario Galaxy Movie" und ist somit eine Anlehnung an das 3D-Jump-'n'-Run-Videospiel "Super Mario Galaxy", das 2007 für die Wii-Konsole veröffentlicht wurde. Im Videospiel will Mario Prinzessin Peach aus den Fängen des Schurken Bowsers befreien. Um das zu bewerkstelligen, muss der Klempner die mächtigen, im Universum verstreuten Power-Sterne sammeln. Mithilfe der Sternenfee Rosalina und deren Raumschiff reist er dafür einmal quer durch die Galaxis von Planet zu Planet. Ob es einen ähnlichen Handlungsverlauf im zweiten Teil von "Der Super Mario Bros. Film" geben wird? Im Teaser fliegt ein gelber Schmetterling über das Pilzkönigreich bis hoch in den Weltraum. Was Zuschauer:innen von der Geschichte erwarten können, wird noch nicht offenbart. Schau selbst! Der Instagram-Account "comicbook" hat den Teaser zum kommenden Film bereitgestellt:

Eines steht aber schon für das kommende Sequel fest: Wer die Synchron-Besetzung für die englische Sprachausgabe übernehmen wird. Chris Pratt wird wieder als Mario auftreten, ebenso Anya Taylor-Joy als Princess Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad und Kevin Michael Richardson als Kamek. Welche Figuren und Sprecher:innen sich außerdem dem Cast anschließen werden, bleibt noch abzuwarten.

Neuer Trailer zeigt erste Szenen mit Rosalina und Bowser Junior Die Nintendo-Direct-Präsentation am 12. November 2025 zum kommenden "Super Mario Galaxy"-Film hat die Sprecher für zwei neue Figuren enthüllt: Brie Larson wird Rosalina sprechen, während Benny Safdie die Stimme von Bowser Junior beisteuert. Die Vorstellung begann mit dem ersten vollständigen Trailer, der einen Einblick in die Handlung des Films gibt. Zu Beginn ist Bowser zu sehen, der nach seiner Niederlage gegen die Mario-Brüder das Malen für sich entdeckt hat. Durch den Verzehr eines Mini-Pilzes ist er geschrumpft und lebt nun in einem Modell von Peachs Schloss innerhalb des echten Schlosses. Seine Besessenheit von Peach besteht weiterhin. Danach fällt Sternenregen über Peachs Schloss. Peach und Toad steigen mithilfe der Sternenkraft in den Himmel auf und verschiedene Planeten erscheinen, darunter ein wasserbedeckter Himmelskörper und ein Ort, der an das Sand Kingdom aus Super Mario Odyssey erinnert. Außerdem ist zu sehen, wie Bowser Junior seinen Vater zu retten versucht und dabei seinen Pinsel aus Super Mario Sunshine benutzt. Wie sein Handlungsstrang genau mit Rosalinas Geschichte verknüpft ist, bleibt zunächst offen. Rosalina selbst taucht am Ende des Trailers in einer kraftvollen Szene auf, in der sie einen riesigen mechanischen Gegner mit ihrer Magie bekämpft. Yoshi taucht allerdings im gesamten Trailer nicht auf, was viele Fans enttäuscht haben dürfte. Der Film soll am 3. April 2026 in den USA und am 24. April in Japan erscheinen. Unter Fans hält sich die Theorie, dass darin die mögliche Verbindung zwischen Peach und Rosalina eine Rolle spielen könnte, auch wenn unklar bleibt, wie eng die Handlung den Spielen folgt.

"The Legend Of Zelda": Das ist über das Filmprojekt bekannt Über einen Post auf der Social-Media-Plattform "X" hat Miyamoto die Hauptrollen für die neue Adaption angegeben: Laut ihm soll Benjamin Evan Ainsworth (bekannt aus "Spuk in Bly Manor") die Rolle des heldenhaften Link übernehmen und Bo Bragason ("Renegade Nell") die der Hyrule-Prinzessin Zelda - zwei junge Talente, die dadurch ihren großen Durchbruch erzielen könnten. Auf dem Regiestuhl soll Wes Ball sitzen, der die "Maze Runner"-Trilogie betreut hat. Die Drehbuch-Verantwortung liegt in den Händen Derek Connollys. Dieser hat in seiner Funktion als Autor an den "Jurassic World"-Filmen eins bis drei gearbeitet. Details zur Story gibt es bisher zwar noch keine, aber Fans erwarten ein episches Fantasy-Abenteuer, bei dem Link (wie in den Videospiel-Vorlagen) das Königreich gegen den Hexenmeister Ganondorf verteidigen muss.

Könnten diese Figuren bald ihre eigene Kinofilm-Adaption bekommen? Aber das ist nicht das Einzige, was sich Fans wünschen. Ganz oben auf der Liste steht derzeit "Luigi’s Mansion", ein Gruselspaß voller Geister und Humor, sowie ein eigener "Donkey Kong"-Film, der nach dessen Auftritt im "Mario"-Abenteuer nicht unwahrscheinlich erscheint. Erste Gerüchte über diese Projekte kursieren bereits im Netz und mit dem Erfolg des ersten Films scheint die Chance größer denn je, dass Nintendo sein eigenes Cinematic Universe aufbaut.