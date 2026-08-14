Formel 1 in Zandvoort 2026: Das Rennen kostenlos & live bei SRF verfolgen Veröffentlicht: 14.08.2026 • 15:18 Uhr von C3 Newsroom Der Dutch Grand Prix 2025 war ein grosses Spektakel. Bild: IMAGO / Gregoire Truchet

Die Formel 1 gastiert 2026 wieder in Zandvoort. Schweizer Fans können das Rennwochenende bei SRF verfolgen. Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung des Niederlande-GP.

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Die Formel 1 macht 2026 wieder Station in Zandvoort – und auch Schweizer Fans können den Großen Preis der Niederlande ohne Pay-TV-Abo verfolgen: SRF zeigt in der Saison 2026 ausgewählte Formel-1-Rennen und Sessions kostenlos im TV! Warum du gerade den Niederlande-GP nicht verpassen solltest? Zandvoort gehört mit seiner engen Streckenführung, den überhöhten Kurven und der besonderen Atmosphäre an der Nordseeküste zu den markantesten Rennen des Jahres.

Formel 1 in Zandvoort: Läuft der Niederlande-GP bei SRF? Am 21. geht der Niederlande-GP los! Im kostenlosen SRF-Stream auf Joyn kannst du alle wichtigen Rennen verfolgen. Die Sendezeiten im Überblick Sprint Qualifying: 21. August, 16:25 Uhr - 17:20 Uhr auf SRF2

Qualifying: 22. August, 15:55 Uhr - 17: 10 Uhr auf SRFInfo

Rennen: 23. August, 14:20 Uhr - 16:50 Uhr auf SRF2

Formel 1: Den Niederlande-GP im kostenlosen Joyn-Stream auf Smartphone und Tablet verfolgen Die Partien der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 lassen sich kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Über den Streamingdienst sind SRF 1 sowie weitere Schweizer Fernsehsender live verfügbar - sowohl in der Joyn-App als auch direkt im Webbrowser. Für den Zugriff genügt eine Internetverbindung sowie die kostenlose Joyn-App, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Damit können Fans das laufende SRF-Programm bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV streamen. Auch auf dem Fernseher ist der Empfang problemlos möglich. Joyn unterstützt zahlreiche Smart-TV-Systeme und Streaming-Geräte, darunter Apple TV, Android TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV. So können Zuschauer die WM-Spiele der Schweiz flexibel verfolgen - ob unterwegs auf mobilen Geräten oder zuhause auf dem großen Bildschirm.

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Kostenloser Stream des Niederlande-GP auf dem PC Wer die WM-Auftritte der Schweiz lieber am Rechner anschaut, kann den SRF-Livestream über Joyn bequem im Browser starten. Nach der kostenlosen Anmeldung sind verschiedene Live-TV-Sender verfügbar – dazu zählen auch die Programme von SRF.

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