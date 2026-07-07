Fußball-WM 2026: Schweiz gegen Kolumbien heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: 07.07.2026 • 12:34 Uhr von C3 Newsroom Kann sich die Schweiz nach ihrem Sieg gegen Algerien auch gegen Kolumbien durchsetzen? Bild: IMAGO / STEINSIEK.CH

Bei der Fußball-WM 2026 steht das nächste spannende K.o.-Duell an: Die Schweiz trifft im Achtelfinale auf Kolumbien. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug ins Viertelfinale - und damit um den nächsten großen Schritt in Richtung WM-Traum.

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WM 2026: Kann die Schweiz gegen Kolumbien bestehen? Die Schweiz geht mit viel Selbstvertrauen in das K.o.-Spiel gegen Kolumbien. Kein Wunder: Die Mannschaft hat sich in der WM bislang als kompakter und unangenehmer Gegner präsentiert. Besonders die defensive Stabilität, die gute Organisation im Mittelfeld und die Erfahrung mehrerer Schlüsselspieler machen die Eidgenossen zu einem Team, das in einem Achtelfinale nur schwer zu schlagen ist. Kolumbien bringt dagegen viel Tempo, Leidenschaft und technische Qualität mit. Vor allem im Umschaltspiel kann Kolumbien jedem Gegner Probleme bereiten. Gegen die Schweiz dürfte es deshalb auf Disziplin, Zweikampfstärke und Effizienz vor dem Tor ankommen. Der Sieger der Partie Schweiz – Kolumbien zieht ins Viertelfinale der WM 2026 ein. Dort wartet der Gewinner des Duells Argentinien gegen Ägypten.

Schweiz vs. Kolumbien: Wo wird das WM-Spiel gezeigt? Das WM-Spiel Schweiz gegen Kolumbien findet am Dienstag, 7. Juli 2026, statt. Anstoß ist um 22:00 Uhr. Fußballfans in der Schweiz können die Partie live auf SRF2 verfolgen. Zusätzlich wird das WM-Spiel auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Die wichtigsten Infos im Überblick: Spiel: Schweiz – Kolumbien

Wettbewerb: FIFA WM 2026

Runde: Achtelfinale

Datum: Dienstag, 7. Juli 2026

Anstoß: 22:00 Uhr

TV: SRF2

Livestream: Joyn

WM-Spiel Schweiz gegen Kolumbien hier ansehen Am 7. Juli um 21 Uhr im kostenlosen SRF-Stream auf Joyn!

Der Schweizer WM-Kader 2026 Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys) Abwehr: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia CF), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05) Mittelfeld: Granit Xhaka (Kapitän, AFC Sunderland), Ardon Jashari (AC Mailand), Fabian Rieder, Vincent Sierro Johan Manzambi, Michel Aebischer, Denis Zakaria, Filip Ugrinic Sturm: Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Zeki Amdouni, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Mohamed Ali Camara Amdouni

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Kolumbien: Der WM-Kader 2026 Tor: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina Abwehr: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado Mittelfeld: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo, Portilla Gustavo, Puerta Jhon, Arias Jorge, Carrascal Juan, Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz Sturm: Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez, Jhon Córdoba

Den Schweizer WM-Kader hier verfolgen Alle Spele im kostenlosen SRF-Stream auf Joyn!

WM 2026 im kostenlosen Joyn-Stream auf Smartphone und Tablet verfolgen Die Partien der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 lassen sich kostenlos über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Über den Streamingdienst sind SRF 1 sowie weitere Schweizer Fernsehsender live verfügbar - sowohl in der Joyn-App als auch direkt im Webbrowser. Für den Zugriff genügt eine Internetverbindung sowie die kostenlose Joyn-App, die für Android- und iOS-Geräte erhältlich ist. Damit können Fans das laufende SRF-Programm bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV streamen. Auch auf dem Fernseher ist der Empfang problemlos möglich. Joyn unterstützt zahlreiche Smart-TV-Systeme und Streaming-Geräte, darunter Apple TV, Android TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV. So können Zuschauer die WM-Spiele der Schweiz flexibel verfolgen - ob unterwegs auf mobilen Geräten oder zuhause auf dem großen Bildschirm.

Kostenloser Stream der WM 2026 auf dem PC Wer die WM-Auftritte der Schweiz lieber am Rechner anschaut, kann den SRF-Livestream über Joyn bequem im Browser starten. Nach der kostenlosen Anmeldung sind verschiedene Live-TV-Sender verfügbar – dazu zählen auch die Programme von SRF.

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