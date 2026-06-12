Fußball-WM 2026: Schweiz gegen Katar im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Minute von C3 Newsroom Holt sich die Schweiz den FIFA World Cup 2026? Mit Breel Embolo L und Johan Manzambi hat sie gute Chancen. Bild: IMAGO / EPA

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird grösser als je zuvor - und SRF will den Schweizer Fans das komplette Turniererlebnis bieten. Vom Eröffnungsspiel am 11. Juni bis zum Finale am 19. Juli überträgt der Sender sämtliche 104 Partien live und begleitet das Turnier mit umfangreicher Berichterstattung auf allen Kanälen.

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WM 2026: Ein echter Fussball-Marathon! Erstmals in der Geschichte einer Fussball-WM kämpfen 48 Nationalmannschaften um den Titel. Austragungsorte sind Kanada, Mexiko und die USA. Durch die Erweiterung des Teilnehmerfeldes steigt auch die Anzahl der Spiele deutlich an: Statt bisher 64 Begegnungen stehen diesmal 104 Partien auf dem Programm. Für die Zuschauer:innen in der Schweiz bedeutet das einen wahren Fussball-Marathon. Und es wird noch besser: SRF zeigt alle Begegnungen live!

Die Schweiz bei der WM 2026 im Fokus Wie zu erwarten richtet SRF den Fokus besonders auf die Schweizer Nationalmannschaft. Die Spiele der Nati werden direkt aus Nordamerika begleitet. Kommentator Sascha Ruefer berichtet live aus den Stadien, Reporter Jeff Baltermia fängt Stimmen, Eindrücke und Emotionen aus dem Umfeld des Teams ein. Um die Vielzahl der Spiele abzudecken, setzt SRF auf ein grosses Kommentatoren-Team. Neben Sascha Ruefer begleiten unter anderem Dani Kern, Mario Gehrer, Manuel Köng, Dominic Ledergerber, Calvin Stettler und Rachel Rinast die Begegnungen am Mikrofon. Zusätzlich kommen Reto Müller, Mevion Heim, Jeroen Heijers und Silvan Schweizer als Kommentatoren zum Einsatz.

Fußball-WM 2026: Wann spielt die Schweiz? Alle drei bisher bekannten Gruppenspiele der Schweizer Nationalmannschaft finden zur zuschauerfreundlichen Anstoßzeit von 21:00 Uhr (MESZ) statt und werden live bei SRF sowie im Livestream übertragen. Sollte die Nati die Gruppenphase überstehen, folgen die K.-o.-Spiele ab dem 28. Juni 2026.

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Die Schweizer WM-Spiele im Überblick 13. Juni 2026, 21:00 Uhr: Schweiz – Katar (Gruppe B), San Francisco Bay Area

18. Juni 2026, 21:00 Uhr: Schweiz – Bosnien und Herzegowina (Gruppe B), Los Angeles

24. Juni 2026, 21:00 Uhr: Schweiz – Kanada (Gruppe B), Vancouver

Der Schweizer WM-Kader Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys) Abwehr: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Real Betis Sevilla), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (FC Valencia), Luca Jaquez (FC Luzern) Mittelfeld: Granit Xhaka (Sunderland AFC), Djibril Sow (FC Sevilla), Michel Aebischer (Bologna FC), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Remo Freuler (Bologna FC), Ardon Jashari (FC Brügge), Vincent Sierro (FC Toulouse), Johan Manzambi (SC Freiburg) Sturm: Breel Embolo (AS Monaco), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley FC), Ruben Vargas (FC Sevilla), Cedric Itten (BSC Young Boys), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Joël Monteiro (BSC Young Boys)

Den Schweizer WM-Kader hier verfolgen Im Spiel am 13. Juni um 21 Uhr im kostenlosen SRF-Stream auf Joyn!

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zur WM 2026 auf dem Handy oder Tablet Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bei der Fussball-WM 2026 können Fans bequem über den SRF-Livestream auf Joyn verfolgen. Der Streamingdienst bietet mit SRF 1 und weiteren Schweizer TV-Sendern kostenloses Live-TV direkt im Browser oder über die Joyn-App an. Für die Nutzung benötigst du lediglich eine Internetverbindung und die kostenlose Joyn-App auf deinem Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Die App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar und ermöglicht den direkten Zugriff auf das laufende SRF-Programm. Wer die WM lieber auf dem großen Bildschirm verfolgt, kann Joyn auch über zahlreiche Streaming-Geräte und Smart-TV-Plattformen nutzen. Unterstützt werden unter anderem Apple TV, Android TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV. So verpasst du keine Minute der Schweizer WM-Spiele - egal ob unterwegs oder bequem von zuhause aus.

Kostenlose Übertragung der WM 2026 auf dem PC verfolgen Wer die Schweizer WM-Spiele lieber am Computer verfolgt, kann den SRF-Livestream über Joyn auch direkt im Internet-Browser aufrufen. Nach einer kostenlosen Registrierung stehen zahlreiche Live-TV-Angebote zur Verfügung, darunter auch die SRF-Sender.

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