Im Podcast "Einfach erbärmlich": Stefanie Heinzmann teilt gegen Männer-Hobbies aus Veröffentlicht: 14.08.2026 • 15:18 Uhr von C3 Newsroom Stefanie Heinzmann übernimmt die Moderation von "Sing mein Song". Bis dahin sorgt sie im "Chaos-Amt" für Lacher. Bild: IMAGO / Bildagentur Monn

Stefanie Heinzmann ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Podcast "Chaos-Amt" liefert die Schweizer Sängerin nun gemeinsam mit Bestseller-Autorin Judith Erdin und Schlagerstar Francine Jordi eine herrlich direkte Diskussion über Männer, Risiko - und ziemlich ungewöhnliche Fortbewegungsmittel.

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Im Zentrum ihrer kleinen Podcast-Lästerei stehen Liegevelos, E-Trikes und andere Gefährte, die auf Schweizer Strassen längst keine Seltenheit mehr sind. Für Heinzmann und ihre beiden Gesprächspartnerinnen fällt dabei vor allem eines auf: Hinter dem Lenker sitzen ihrer Beobachtung nach auffallend oft Männer. Francine Jordi hat dafür gleich eine Erklärung parat. Männer würden stärker den Wettbewerb und den Nervenkitzel suchen, sagt die Schlagersängerin. Immer wieder gehe es darum, etwas Neues auszuprobieren und dabei möglichst viel Abenteuer zu erleben. Frauen würden sich dagegen ihrer Ansicht nach häufiger zuerst fragen, ob eine Sache überhaupt sinnvoll sei.

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Stefanie Heinzmann teilt gegen Liegevelos aus Besonders deutlich wird Stefanie Heinzmann, als das Trio auf Liegevelos zu sprechen kommt. Schon die niedrige Sitzposition direkt über dem Asphalt sorgt bei den drei Frauen für wenig Begeisterung. Judith Erdin fragt sich, warum man freiwillig hinter Autos unterwegs sein wolle, dabei leicht im toten Winkel verschwinde und zusätzlich die Abgase auf Höhe des Gesichts abbekomme. Heinzmann setzt noch einen drauf.

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Bei Männern reicht es ja nicht, dass etwas gefährlich ist – es muss auch gefährlich aussehen. Stefanie Heinzmann

Ihr Urteil ist jedoch wenig schmeichelhaft: Bei Liegevelos sehe das Ganze für sie schlicht "erbärmlich" aus.

Auch E-Trikes bekommen ihr Fett weg Noch weniger Begeisterung löst bei der Runde ein anderes Gefährt aus - und zwar das E-Trike mit einem Rad vorne und zwei Rädern hinten. Judith Erdin erinnert die Konstruktion an einen Traktor. Allerdings, wie sie lachend ergänzt, "auch in blöd". Heinzmann und Jordi können mit der ungewöhnlichen Optik ebenfalls wenig anfangen. Schnell entwickelt sich aus der Diskussion über Fahrzeuge eine Grundsatzdebatte darüber, warum manche Menschen überhaupt Gefährte wählen, die möglichst auffällig, ungewöhnlich oder vermeintlich abenteuerlich wirken.

Fans diskutieren über Heinzmanns Aussagen Die Aussagen der drei Frauen bleiben nicht ohne Reaktionen. In den Kommentaren zur Podcast-Folge diskutieren zahlreiche Nutzer:innen über Liegevelos und E-Trikes - und wie sie diese Fortbewegungsmittel finden. Klar wird schnell: Einige können den Spott der drei Frauen nachvollziehen. Andere halten dagegen und erinnern daran, dass solche Fahrzeuge nicht nur aus Geschmacks- oder Lifestyle-Gründen genutzt werden. Besonders ein Beispiel zeigt, dass hinter einem Liegevelo auch eine ganz praktische Notwendigkeit stehen kann: Ein Hörer berichtet von einem schwerbehinderten Nachbarn, für den das Liegevelo nach einem Unfall die einzige Möglichkeit sei, weiterhin sportlich aktiv zu sein.

"Sing meinen Song" mit Stefanie Heinzmann: Wann geht es weiter? Nicht nur im Podcast wird Stefanie Heinzmann in Zukunft ihre spitze Zunge zeigen: Nach dem Abtritt von Dodo übernimmt sie als Moderatorin die neue Staffel von "Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert". Im Frühjahr 2027 soll die neue Staffel bereits ausgestrahlt werden! Welche Musiker:innen dabei sein werden, hat der Sender bislang noch nicht bekannt gegeben.

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