Urlaubs-Highlight Spitzenkoch Daniel Humm schickt Feriengrüsse aus Griechenland Veröffentlicht: 14.08.2026 • 15:18 Uhr von C3 Newsroom Der Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm geniesst seinen Urlaub in Griechenland mit seiner Frau Annabelle Dexter-Jones. Bild: IMAGO / ABACAPRESS

Sonne, Meer und ganz viel Liebe: Daniel Humm gönnt sich gerade eine Auszeit in Griechenland. Mit dabei ist seine Frau Annabelle Dexter-Jones – und die beiden wirken auf den Ferienfotos ziemlich happy.

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Der Aargauer Starkoch Daniel Humm zeigt auf Instagram Eindrücke von seiner Reise an der Ägäis. Gemeinsam mit seiner Frau Annabelle Dexter-Jones gehts aufs Wasser, zu historischen Sehenswürdigkeiten und natürlich auch zum Essen. Ein Besuch der Akropolis durfte ebenfalls nicht fehlen. Am häufigsten landet aber Annabelle vor Humms Kamera. Kein Wunder: Die beiden feiern gerade ihr erstes Jahr als Ehepaar.

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Daniel Humm: Blitz-Hochzeit in New York 2025 haben Daniel Humm und Annabelle Dexter-Jones in New York geheiratet. Zuvor ging alles ziemlich schnell: Im Februar kam die Verlobung, nur wenige Monate später folgte die Hochzeit. Dass die beiden inzwischen als eingespieltes Team unterwegs sind, sieht man den Bildern an. Viel Drama scheint es bei ihnen sowieso nicht zu geben. Stattdessen geniessen sie ihre gemeinsame Zeit – aktuell eben mit Sonne, Meer und griechischem Essen. Und gerade beim Essen dürfte Humm natürlich ganz genau hinschauen. Schliesslich macht selbst ein Starkoch in den Ferien nicht komplett Pause vom Thema Genuss.

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Wie Daniel Humm zum Kochprofi werden? Wer bei den Bildern jetzt selbst Hunger bekommen hat, muss aber nicht gleich einen Flug nach Griechenland buchen. Kulinarische Unterhaltung gibts auch ganz bequem auf dem Sofa. Auf Joyn sorgen Schweizer Kochshows wie "Hype Kitchen" und "Grill Club" für ordentlich Küchen-Action! Dort wird ausprobiert, gebrutzelt und natürlich auch mal improvisiert.

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