Es wird sportlich! Nach "Let's Dance": Joel Mattli muss sich in neuer Liveshow beweisen Veröffentlicht: 14.08.2026 • 15:18 Uhr von C3 Newsroom Joel Mattli steht mit der "Jetski Star WM" eine neue Herausforderung bevor. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Nach "Let’s Dance" wartet auf Joel Mattli schon die nächste große Herausforderung: Bei der neuen "Jetski Star WM" tritt er gemeinsam mit Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer gegen sieben weitere Promi-Teams an.

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Für Joel Mattli wird 2026 zum Jahr der außergewöhnlichen TV-Herausforderungen! Erst hat sich der Schweizer Sportler bei "Let’s Dance" gemeinsam mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev einer völlig neuen Disziplin gestellt – nun tauscht er das Tanzparkett gegen Wasser. Am Samstag, 29. August, um 20:15 Uhr geht Mattli bei der ersten "Jetski Star WM" live bei RTL an den Start.

Die "Jetski Star WM" am 29. August 20.15 Uhr hier ansehen: Im kostenlosen "RTL"-Livestream auf Joyn!

Joel Mattli im Team mit Tokio Hotel-Star Gemütlich dürfte es dabei kaum werden: Bei dem neuen Live-Event von Stefan Raab treten acht prominente Zweierteams auf der Regattabahn in Duisburg (Deutschland) in mehreren actionreichen Disziplinen gegeneinander an. Joel Mattli bildet dabei ein Team mit Gustav Schäfer, Schlagzeuger der Band Tokio Hotel. Für Mattli ist der sportliche Wettkampf alles andere als Neuland: Der Schweizer ist bekannt dafür, körperlich an seine Grenzen zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Genau diese Qualitäten könnten ihm nun auch auf dem Jetski zugutekommen - denn bei der "Jetski Star WM" zählen nicht nur Geschwindigkeit und Mut, sondern auch Geschicklichkeit, Konzentration und die richtige Abstimmung innerhalb des Teams.

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"Jetski Star WM": Weitere Stars sind am Start Die Konkurrenz kann sich allerdings sehen lassen: Gastgeber Stefan Raab steigt gemeinsam mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher selbst ins Rennen. Außerdem treten unter anderem René Casselly und Fabian Hambüchen, Knossi und Joey Kelly, Dagi Bee und Sophia Thiel sowie das "Let’s Dance"-Ehepaar Renata und Valentin Lusin an. Moderiert wird die Live-Show von Laura Wontorra, während Frank "Buschi" Buschmann die Rennen kommentiert. Jana Wosnitza begleitet das Geschehen als Field-Reporterin, Mitja Lafere berichtet aus der Box. Nach Tanzschritten, Jurywertungen und Showkostümen heißt es für Joel Mattli also nun: Helm auf und Vollgas! Ob er gemeinsam mit Gustav Schäfer am Ende auch auf dem Wasser eine ähnlich gute Figur macht wie zuvor auf dem Tanzparkett, entscheidet sich am 29. August bei RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

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