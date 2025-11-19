Die "Loser" des Abends "Große, weirde Hochzeit": Kaulitz-Brüder spotten über Bambi-Verleihung Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Redaktion Tom Kaulitz (l.) und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz berichten in ihrem Podcast schonungslos ehrlich über die Bambi-Verleihung 2025. Bild: picture alliance/dpa

Bill und Tom Kaulitz ziehen in ihrem Podcast Bilanz zur Bambi-Verleihung. Sie kritisieren den "wichtigsten Medienpreis Deutschlands" humorvoll, sprechen über ihre Nominierung und analysieren Thomas Gottschalks Auftritt scharf.

Nach der Bambi-Verleihung nehmen Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast kein Blatt vor den Mund. Die Brüder sprechen offen über ihre Eindrücke von der Veranstaltung, ihre eigene Nominierung und den kontroversen Auftritt von Thomas Gottschalk - und das gewohnt mit einer Prise Humor und Selbstironie.

Ein "weirder" Abend voller Herausforderungen Die Brüder beschreiben die Bambi-Verleihung als eine Mischung aus Tradition und Moderne - ein Versuch, Streaming-Stars und ältere Preisträger:innen unter einen Hut zu bringen. Für Bill und Tom fühlte sich das Ganze wie "eine große, weirde Hochzeit" an. Besonders sticht für sie der Spagat des Bambis hervor, jüngere Zielgruppen anzusprechen, während gleichzeitig Lebenswerk-Preise an langjährige Künstler:innen verliehen werden. Dabei sparen sie nicht mit ironischen Kommentaren und machen deutlich, dass sie selbst für den Preis durchaus infrage kämen. "Ich komme nur noch zurück, wenn ich den Lebenswerk-Bambi bekomme," merkt Bill trocken an und fordert augenzwinkernd, dass solche Auszeichnungen nicht erst im hohen Alter vergeben werden sollten. Die Brüder hinterfragen außerdem die Bedeutung des Bambis als "wichtigster Medienpreis Deutschlands" und ziehen Parallelen zu ihrer eigenen Band-Geschichte. Der Titel "wichtig" sei schließlich etwas, das man sich selbst verleihen könne, scherzen sie. Trotz aller Kritik wird aber auch klar: Der Bambi hat für die beiden eine gewisse Bedeutung - zumindest als Thema für ihren Podcast.

Nominierung sorgte für Neid und Spott Ein weiteres Thema des Podcasts sind die Nominierungen in der Kategorie "Kultur", in der Bill und Tom mit ihrem Podcast nominiert waren. Sie stellen fest, dass diese Kategorie bewusst breit aufgestellt wurde, um unterschiedliche Genres abzudecken - von True Crime über Nachrichten bis hin zu Unterhaltung. Dabei sehen die Brüder keinen ernsthaften Konkurrenten in ihrer Sparte und bezeichnen sich selbstironisch als einzigen relevanten Unterhaltungs-Podcast. Dennoch berichten sie von negativen Reaktionen anderer Podcaster:innen, die ihre Nominierung offenbar mit Neid aufgenommen haben. Trotzdem zeigen sich Bill und Tom fair gegenüber dem Gewinner Paul Ronzheimer, dessen Freude über den Preis sie respektieren. Der Kontrast zwischen ihrer gelassenen Haltung und der vermeintlichen Bedeutung, die andere der Auszeichnung beimessen, wird humorvoll herausgearbeitet. "Bei dir wäre er nur wieder im Storage gelandet", kommentiert Tom in Richtung seines Bruders.

Thomas Gottschalks Auftritt ist ein Spiegel seines Charakters Besonders kontrovers diskutieren die Brüder den Auftritt von Thomas Gottschalk, der ihrer Meinung nach "den schockierendsten Moment des Abends" lieferte. Sie kritisieren ihn dafür, dass er nicht nur unpassende Kommentare abgab, sondern auch eine Einstellung zeigte, die nicht mehr in die heutige Zeit passe. Bill macht klar, dass Gottschalks Verhalten für ihn kein Ausrutscher oder Blackout war, sondern vielmehr ein Spiegel seines Charakters. Die Brüder werfen ihm vor, nicht loslassen zu können und immer noch zu glauben, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Dabei betonen sie, dass solche großen Events bis ins Detail durchgeplant sind und es keine Ausreden für unangemessene Kommentare gebe. "Er ist halt verwirrt, dass es nicht um ihn geht", fasst Tom das Verhalten des Moderators pointiert zusammen.