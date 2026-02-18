Ex-GNTM-Kandidatin "Ich war allein": Sarah Leutenegger spricht über ihre Fehlgeburt Veröffentlicht: 18.02.2026 • 17:07 Uhr von C3 Newsroom Sara Leutenegger hat lange Zeit über ihre Fehlgeburt im Jahr 2019 geschwiegen. Bild: Future Image

Die Schweizer Influencerin Sara Leutenegger hat öffentlich über einen persönlichen Schicksalsschlag gesprochen, der sie lange Zeit verfolgt hat - eine Fehlgeburt im Jahr 2019.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trauerbewältigung: Hier gibt es Hilfe Dieser Artikel enthält Themen wie Tod oder Trauer, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Unterstützung findest du bei der Telefonseelsorge: 0800 1110111 oder 0800 1110222 (kostenlos, anonym, rund um die Uhr). Mehr Infos unter telefonseelsorge.de

Es ist ein Thema, über das viele Frauen schweigen, doch nun macht Sara Leutenegger (31) ihre persönliche Erfahrung öffentlich: Die Influencerin erlitt 2019 eine Fehlgeburt, berichtet sie in einem Podcast.

Diagnose in der zehnten Woche Der Kinderwunsch sei groß gewesen, erzählt Leutenegger. Ein Jahr lang hätten sie und ihr Ehemann Lorenzo versucht, schwanger zu werden. Ohne Erfolg. Schließlich suchte sie eine spezialisierte Frauenärztin auf. Bei der Untersuchung dann die überraschende Nachricht: Sie sei bereits schwanger, etwa in der zehnten Woche. Gleichzeitig habe die Ärztin darauf hingewiesen, dass "etwas nicht stimme". Ein weiterer Termin zur Abklärung wurde vereinbart - doch dazu kam es nicht mehr.

"schwer zu ertragen" Wenige Tage später setzte zu Hause plötzlich eine starke Blutung ein. "Ich war allein zu Hause und hatte sehr starke Schmerzen und viel Blut verloren. Es war leider klar, ich hatte eine Fehlgeburt erlitten", schildert Leutenegger. Ihr Mann befand sich auf Geschäftsreise. Der Verlust habe sie emotional schwer getroffen. "Zu wissen, dass ich soeben mein Kind verloren habe, dass mein Körper leer ist von weiterem Leben, ist tragisch und schwer zu ertragen", berichtet sie gegenüber "Blick". Eine medizinische Ursache konnte ihr im Nachhinein nicht genannt werden.

Bewusster Schritt in die Öffentlichkeit Dass sie ihre Geschichte nun öffentlich teilt, ist eine bewusste Entscheidung. Im Podcast "What the MILF", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mirjana produziert, sprechen die beiden regelmäßig über Themen rund um Mutterschaft, Partnerschaft und Frausein - auch über schwierige Erfahrungen. Mit ihrer Offenheit wolle sie ein Tabu brechen. Fehlgeburten seien keine Einzelfälle, sondern beträfen viele Frauen. Dennoch werde oft nicht darüber gesprochen. "Weil ich weiss, dass viele Frauen davon betroffen sind. Und ich ihnen mit auf den Weg geben möchte, dass das Leben nach einer Fehlgeburt positiv weitergehen kann. Dass niemand allein damit ist. Und dass Angst immer kleiner gehalten werden muss als Hoffnung und Zuversicht", sagt Leutenegger.

Sara Leutenegger: Nach vier Monaten erneut schwanger Vier Monate nach dem Verlust wurde sie erneut schwanger. 2020 kam ihr erster Sohn Lio zur Welt, später folgte Sohn Pablo. Heute ist die 31-Jährige Mutter von zwei Kindern. Die Fehlgeburt habe ihren Blick auf die Mutterschaft verändert. "Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir zwei gesunde Söhne haben dürfen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren müssen", so Leutenegger.

