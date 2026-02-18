Absolutes Highlight Nico Santos & Co.: Diese Promis sind bei den Swiss Music Awards dabei! Veröffentlicht: 18.02.2026 • 16:34 Uhr von C3 Newsroom Nico Santos ist bei den Swiss Music Awards dabei. Bild: IMAGO / Gartner

Am 19. März 2026 wird das Hallenstadion Zürich erneut zum Zentrum der Schweizer Musikszene: Die Swiss Music Awards werden verliehen. Jetzt ist auch klar, welche Sänger:innen live auf der Bühne stehen - und so viel sei gesagt: Das Line-up lässt keine Wünsche offen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wenn im Hallenstadion Zürich die Swiss Music Awards verliehen werden, können sich Musikfans aus der Schweiz auf eine spektakuläre Nacht freuen! Welche Ausnahmetalente ab 20.15 Uhr auf bei Bühne stehen, haben die Veranstalter:innen nun offiziell bekannt gegeben.

Beatrice Egli & Nico Santos rocken die Bühne Beatrice Egli gehört seit über zehn Jahren zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Für die Swiss Music Awards hat sie eine echte Überraschung parat: Zusammen mit "Heimweh", dem erfolgreichsten Männerchor der Schweiz, wird sie eine unveröffentliche Single performen! Mit Nico Santos und seinem Popsong "All Time High" zieht hingegen echtes Pop-Feeling ins Hallenstadion ein - schließlich gehört der Song zu den emotionalsten Hits der letzten Monate.

Mehr zu Beatrice Egli: Videoclip :newstime Schock: Beatrice Egli bricht Konzert ab Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Bligg & JJ sind auch dabei Kaum ein Name ist so eng mit der modernen Schweizer Musik verbunden wie Bligg. Sieben SMA-Awards, Kult-Hits wie "Rosalie", "Manhattan" oder "Legändä & Heldä" - und 2026 ein rundes Jubiläum: 30 Jahre Bligg! Nach sechs Jahren Pause kehrt der Zürcher zurück auf die SMA-Bühne. Er bringt seine größten Hits mit - und eine brandneue Single, die eigentlich erst am 13. März erscheint. JJ hingegen hat sich 2025 in nur 3 Minuten beim Eurovision Song Contest ins Gedächtnis von Europa gesungen. Seinen Triumph-Song "Shapeshifter" bringt er für die Swiss Music Awards nach Zürich.

Swiss Music Awards: Es geht noch weiter! Das war noch lange nicht alles! Neben Beatrice Egli, Nico Santos, Bligg und JJ sind auch Lo & Leduc und To Athena dabei, die ihren brandneuen Song präsentieren. Auch Stress feat. Zian hat seine neue Single mit im Gepäck und wird nach einer langen Pause endlich wieder die Bühne rocken. Neugierig geworden? Am 19. Februar 2026 laufen die Swiss Music Awards um 20.15 Uhr auf "3+" - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.

- Anzeige -