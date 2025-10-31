Der Winter kann kommen!
Joyn-Highlights im November: Power-Frauen, Bühnenzauber und Drachenfeuer
Aktualisiert:von Katharina von Freyburg
Von packenden Fantasy-Serien über mitreißende Shows und intelligente Comedy bis hin zu starken Reportagen und Sport-Events ist alles dabei - der Streaming-Kalender lässt keine Wünsche offen. Also: Füße hoch, Decke drüber und Joyn bingen!
Mit "Danni Lowinski" hat Annette Frier (51) bereits als unkonventionelle Heldin mit Bodenhaftung gesellschaftliche Widersprüche thematisiert. Jetzt spielt sie eine fiktionale Version ihrer selbst - eine Schauspielerin in der Lebensmitte, die eigentlich alles im Griff haben sollte. Eigentlich. Doch zwischen Hitzewallungen, Selbstzweifeln und gesellschaftlichen Erwartungen gerät ihr Leben aus den Fugen: Die Ehe scheitert, Rollenangebote bleiben aus und ihre 20-jährige Tochter ist schwanger.
Mit trockenem Witz und bissigem Charme widmet sich "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" den vermeintlich unsichtbaren Jahren einer Frau. Frier sagt selbst: "Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre - bzw. 'die größte Scheiße seit Schwarzbrot', wie wir sie nennen - nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen." Diese Serie tut all das - und genau das macht sie so befreiend echt. Im Stream: Ab 10. November kostenlos auf Joyn!
Genre: Comedy
Annette Frier als Anwältin Herz und Humor
Die Drachen sind zurück - und mit ihnen der erbitterte Kampf der verfeindeten Lager um den Eisernen Thron. Während die Schwarzen Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) als rechtmäßige Herrscherin sehen, unterstützen die Grünen König Aegon II. (Tom Glynn-Carney). Rhaenyra kann auf starke Verbündete wie Ehemann Daemon (Matt Smith), Tante Rhaenys (Eve Best) und die Velaryons bauen. Die Gegenseite um Aegon und Haus Hohenturm schmiedet indes eigene Allianzen - mit List, Machtspielen und einer wachsenden Flotte.
Was folgt, ist ein epischer Tanz aus Intrigen, Tragödien und Verrat, bei dem jedes Bündnis nur so lange hält, wie der nächste Drache noch am Himmel wütet. Und so wird der Bürgerkrieg zur Feuerspur, die durch das Reich brennt. Staffel 2 von "House Of The Dragon" läuft ab 14. November im Stream auf Joyn.
Genre: Fantasy
Zu "Hello Again" von Howard Carpendale wachte Kommissar Mick Brisgau, gespielt von Henning Baum, nach 20 Jahren aus dem Koma auf - das war 2010 in der ersten Folge der Kultserie. Jetzt feiert der Don Johnson von Rüttenscheid erneut sein Comeback. Nachdem Mick jahrelang spurlos verschwunden war und sogar für tot erklärt wurde, taucht er in der neuen Staffel plötzlich in seinem Essener Revier auf.
Brisgau ist zurück. Doch die Welt hat sich - mal wieder - weitergedreht. Smartphones, Einsatzvorschriften, Genderdebatten - alles neu, nur Mick nicht. Kaum wieder da, steckt er mitten in einem Mordfall und muss sich auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag auseinandersetzen. Er stellt sich den Herausforderungen wie gewohnt mit Instinkt, Schlagkraft und seinem unnachahmlichen Ruhrpott-Charme. Und ja: Die Lederjacke sitzt immer noch perfekt!
Die neue Staffel von "Der letzte Bulle" ist die erste gemeinsam von Prime Video und SAT.1 beauftragte Serie. Die acht Episoden starten am 31. Oktober bei Prime Video und sind ab 24. November in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann schon mal ein paar alte Folgen ansehen, um sich auf die Rückkehr des ruppig-sympathischen Ermittlers einzustimmen.
Genre: Krimi, Action
Retro-Fans erwartet außerdem diese zauberhafte Überraschung: "Sabrina - total verhext!" mit Melissa Joan Hart landet ab 1. November im Stream auf Joyn. Zurück in die 90er-Jahre, wo jedes Teenager-Drama mit einem Fingerschnippen gelöst wird - es sei denn, Sabrinas sarkastischer Kater Salem hat mal wieder eigene Pläne. Die Tanten Hilda und Zelda liefern magische Life-Hacks, während die Junghexe ihren Highschool-Alltag zwischen Zaubersprüchen und Pubertätswirren meistert.
Genre: Comedy, Teen
Überlebensgroße Kostüme, poppige Performances und eine große Portion Rätselspaß - das Erfolgsrezept von "The Masked Singer" geht in die zwölfte Runde! Am Ratepult übernehmen Verona Pooth und Chris Tall als festes Duo und bekommen in jeder Show prominente Unterstützung. Matthias Opdenhövel führt gewohnt charmant und kurzweilig durch die sechs Live-Ausgaben.
Und die ersten Masken in Staffel 12? Stylish, schräg und einfach spektakulär: der drei Meter hohe King, die wandlungsfähige Muuhnika, Tanznudel Rave-loli und Hundespielzeug Quietsch.
Am Samstag, 8. November, um 20:15 Uhr - live auf ProSieben und im Stream auf Joyn - geht's los mit sechs Wochen voller Spekulationen und Mitfiebern.
Wenn Ex-Bewohner:innen, Ex-Freund:innen und TV-Kontrahent:innen aufeinandertreffen, ist klar: Das wird kein Wellness-Trip! Im neuen Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" von ProSieben und Joyn müssen sich TV-Stars ihren alten Konflikten stellen. Im Team mit ihren jeweiligen Rival:innen ringen sie nicht nur um Versöhnung, sondern es stehen auch 50.000 Euro auf dem Spiel. Alte Feindschaften, ehrliche Emotionen: Hier wird gestritten, gelacht und verziehen - oder auch nicht.
Zwischen Giulia Siegel und Verena Kerth herrscht seit zehn Jahren Dauerstreit. Ob bei den Münchner Society-Ladys schon vor der ersten Challenge die Fetzen fliegen? Und wie schlägt sich Sara Kulka im Duo mit Erzfeind Ronald Schill? Erst vor ein paar Monaten äußerte sie in der "Villa der Versuchung" noch überzeugt: "Ich gehe mit Ronald auf gar keinen Fall mehr in ein Format." Welche "Promi-Showdown"- Kandidat:innen schaffen es, alte Verletzungen zu heilen - und wer zieht sich neue zu? Die Antwort gibt’s ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
Primetime-Reportagen: Vom schnellen Geld zur Bildungskrise
Drei Journalist:innen, die genau hinschauen und da hingehen, wo's unbequem wird. Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke nehmen sich in ihrer Sendereihe Themen vor, die die Gesellschaft bewegen - ehrlich, nah und mit Haltung:
Montag, 3. November 2025, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".
Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".
Montag, 10. November 2025, "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast“.
Montag, 17. November 2025, "JENKE. Zeitreise".
Montag, 24. November 2025, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"
Darauf können sich Sport-Fans im November freuen
Baller League Season 4 startet
Am 3. November rollt der Ball wieder in der Kleinfeld-Liga, bei der hauptsächlich Amateur-Kicker antreten. Gecoacht werden sie von Streamer:innen, Künstler:innen und Ex-Profis. Ins Leben gerufen wurde das Hallenfußball-Spektakel 2024 von Mats Hummels und Lukas Podolski. Letzterer gewann mit seinem Team Streets United die dritte Season. Ob sie an den Erfolg anknüpfen können? Auf Joyn kannst du live mitfiebern!
EM und WM 2027: Qualifikationsspiele der U-21 und der Frauen-Nationalmannschaft
Die deutsche U21-Nationalmannschaft setzt ihren Weg Richtung EM 2027 fort. Nach dem starken Auftakt will das Team von Trainer Antonio Di Salvo auch im November punkten: Am 14. November trifft Deutschland auf Malta, am 18. November geht's auswärts gegen Georgien. Anpfiff ist bei beiden Spielen um 18 Uhr.
Auch die deutschen Nationalspielerinnen kämpfen weiter um die Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Am 17. November um 20:45 Uhr tritt das Team gegen die Slowakei an.
Alle Spiele laufen live auf ProSiebenMAXX und Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
