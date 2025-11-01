Zeit abzutauchen
November-Highlights auf Joyn: Serien- und Film-Highlights auf einen Blick
Aktualisiert:von Katharina von Freyburg
Gewitterstimmung und Nebelschwaden liefern diesen Monat die perfekte Kulisse für die zweite Staffel des "Game Of Thrones"-Prequels: Die Schlacht um Westeros tobt weiter! Fürs herzerwärmende Kontrastprogramm zum Herbstwetter sorgen romantische Komödien, Serien mit Tiefgang und eine Portion Action.
Die Drachen sind zurück - und mit ihnen der erbitterte Kampf der verfeindeten Lager um den Eisernen Thron. Während die Schwarzen Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) als rechtmäßige Herrscherin sehen, unterstützen die Grünen König Aegon II. (Tom Glynn-Carney). Rhaenyra kann auf starke Verbündete wie Ehemann Daemon (Matt Smith), Tante Rhaenys (Eve Best) und die Velaryons bauen. Die Gegenseite um Aegon und Haus Hohenturm schmiedet indes eigene Allianzen - mit List, Machtspielen und einer wachsenden Flotte.
Was folgt, ist ein epischer Tanz aus Intrigen, Tragödien und Verrat, bei dem jedes Bündnis nur so lange hält, wie der nächste Drache noch am Himmel wütet. Und so wird der Bürgerkrieg zur Feuerspur, die durch das Reich brennt. Staffel 2 von "House Of The Dragon" läuft ab 14. November im Stream auf Joyn.
Genre: Fantasy
Mehr zum Drachen-Abenteuer:
Auf den Spuren des "Game Of Thrones"-Spin-offs: Die Drehorte von "House Of The Dragon"
Sieben Fakten über "House Of The Dragon" für echte Fans: Was hat Viserys mit dem englischen König zu tun?
Jetzt "House Of The Dragon" auf Joyn streamen
Diese fantastischen Welten warten noch auf dich!
Mit "Danni Lowinski" hat Annette Frier (51) bereits als unkonventionelle Heldin mit Bodenhaftung gesellschaftliche Widersprüche thematisiert. Jetzt spielt sie eine fiktionale Version ihrer selbst - eine Schauspielerin in der Lebensmitte, die eigentlich alles im Griff haben sollte. Eigentlich. Doch zwischen Hitzewallungen, Selbstzweifeln und gesellschaftlichen Erwartungen gerät ihr Leben aus den Fugen: Die Ehe scheitert, Rollenangebote bleiben aus und ihre 20-jährige Tochter ist schwanger.
Mit trockenem Witz und bissigem Charme widmet sich "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" den vermeintlich unsichtbaren Jahren einer Frau. Frier sagt selbst: "Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre - bzw. 'die größte Scheiße seit Schwarzbrot', wie wir sie nennen - nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen." Diese Serie tut all das - und genau das macht sie so befreiend echt. Im Stream: Ab 10. November kostenlos auf Joyn!
Genre: Comedy
Annette Frier als Anwältin Herz und Humor
Zu "Hello Again" von Howard Carpendale wachte Kommissar Mick Brisgau, gespielt von Henning Baum, nach 20 Jahren aus dem Koma auf - das war 2010 in der ersten Folge der Kultserie. Jetzt feiert der Don Johnson von Rüttenscheid erneut sein Comeback. Nachdem Mick jahrelang spurlos verschwunden war und sogar für tot erklärt wurde, taucht er in der neuen Staffel plötzlich in seinem Essener Revier auf.
Brisgau ist zurück. Doch die Welt hat sich - mal wieder - weitergedreht. Smartphones, Einsatzvorschriften, Genderdebatten - alles neu, nur Mick nicht. Kaum wieder da, steckt er mitten in einem Mordfall und muss sich auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag auseinandersetzen. Er stellt sich den Herausforderungen wie gewohnt mit Instinkt, Schlagkraft und seinem unnachahmlichen Ruhrpott-Charme. Und ja: Die Lederjacke sitzt immer noch perfekt!
Die neue Staffel von "Der letzte Bulle" ist die erste gemeinsam von Prime Video und SAT.1 beauftragte Serie. Die acht Episoden starten am 31. Oktober bei Prime Video und sind ab 24. November in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.
Genre: Krimi, Action
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann schon ab 17. November den Kinofilm "Der letzte Bulle" kostenlos auf Joyn streamen - das actionreiche Bindeglied zwischen den früheren Staffeln und der Neuauflage. Oder einfach noch mal ein paar alte Folgen ansehen, um sich auf die Rückkehr des ruppig-sympathischen Ermittlers einzustimmen.
Du willst dich auf das Serien-Comeback vorbereiten?
Deutsches Kino im Double Feature: "Caveman" und "Es ist zu deinem Besten"
Gegen den Montags-Blues setzt SAT.1 am 10. November auf volle Komödien-Power. Um 20:15 läuft "Caveman" mit Moritz Bleibtreu. Darin verkörpert er den erfolglosen Autohändler Bobby, der bei einer Open-Mic-Night sein Talent als Comedian beweisen will. Inspiration liefert sein imaginärer Urzeitfreund Caveman, der ihm die ewigen Missverständnisse zwischen Mann und Frau erklärt. Als seine Frau Claudia (Laura Tonke) ihn kurz vor dem Auftritt verlässt, wirft Bobby sein Programm um und nutzt seine persönliche Krise für eine schonungslose Abrechnung mit der modernen Männlichkeit.
Direkt im Anschluss zeigt der Sender um 22:20 Uhr "Es ist zu deinem Besten". In der Familienkomödie von Marc Rothemund aus dem Jahr 2020 versuchen drei überfürsorgliche Väter (Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer), ihre Töchter vor vermeintlich falschen Partnern zu beschützen. Dabei richten sie heilloses Chaos an. Pointierte Gesellschaftssatire mit viel Situationskomik.
Genre: Comedy, romantische Komödie
Beide Filme sind aktuell im Stream auf Joyn PLUS+ verfügbar
Ex-Soldat Noah (Anthony Ramos) und die clevere Archäologin Elena (Dominique Fishback) werden unversehens in einen uralten Krieg hineingezogen, als sie auf die legendären Autobots treffen. Gemeinsam mit Optimus Prime (Stimme: Peter Cullen) und dem neuen Anführer der tierähnlichen Maximals, Optimus Primal (Stimme: Ron Perlman), stellen sie sich einer Bedrohung, die das gesamte Universum gefährdet.
Regisseur Steven Caple Jr. verleiht dem siebten Teil der "Transformers"-Reihe mit neuen Held:innen, Retro-Soundtrack und 90er-Jahre-Flair frischen Schwung. Ab 4. November im Stream auf Joyn verfügbar.
Genre: Science Fiction, Action
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Offene Worte über ihren Körper
Für Nacktszene in neuem Filmprojekt: Jennifer Lawrence lässt sich die Brüste operieren
Welches Duo gewinnt das Duell?
Fabian Köster ist froh, dass er nicht gegen Politiker antreten muss
Comeback in TV-Show
Til Schweiger zurück im Rampenlicht: "Mir geht es super!"
Wichtige Botschaft
"Eine schrecklich nette Familie": Die Bundys feiern Reunion - das ist der Grund!
Überraschende Wendung am Finaltag
Eklat bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Teilnehmer muss das Set nach Streit verlassen
Plötzliche Beichte
Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 3. November: Wie ernst sind Kilians Gefühle wirklich?