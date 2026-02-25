Ehrliche Worte Zweites Kind mit Luca Hänni? Das sagt Christina Hänni zur Familienplanung Veröffentlicht: 25.02.2026 • 13:17 Uhr von C3 Newsroom Christina und Luca Hänni haben bereits ein Kind. Bild: IMAGO / Bildagentur Monn

Luca und Christina Hänni haben mit ihrer Tochter ihr Familienglück gefunden. Doch wie sieht es mit einem zweiten Kind aus? Auf Instagram hat sich Christina dazu geäussert.

Im Juni 2024 hat sich das Leben von Christina (35) und Luca Hänni (31) für immer verändert: Ihre Tochter kam zur Welt! Seither gewähren die beiden ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienglück. Doch eine Frage begleitet das Paar hartnäckig: Kommt bald Baby Nummer zwei?

Christina und Luca Hänni über ihre Familienplanung In einer aktuellen Instagram-Fragerunde sprach Christina Hänni so offen wie selten über ihre Gedanken zur Familienplanung. Ihre Antwort hat viele Fans überrascht. "Ich weiss gar nicht, wie ich darauf antworten soll", gesteht sie. Es gebe kein klares Ja, aber eben auch kein klares Nein. Konkrete Pläne für weiteren Nachwuchs existieren derzeit also nicht. Vielmehr konzentrieren sich Christina und Luca auf das Hier und Jetzt.

Wir lassen es jeden Tag auf uns zukommen und geniessen erst einmal die Zeit mit unserer Kleinen. Christina Hänni

Besonders berührend sind die Gedanken, die sie im selben Atemzug teilt.

Geht es noch schöner? Wird es mit einem zweiten Kind noch schöner? Oder macht man damit was kaputt? Christina Hänni

Fest steht: Ein zweites Kind ist aktuell für die Hännis kein Thema. "Wir sind tendenziell, glaube ich, nichts gegenüber abgeneigt. Aber wir haben auch keinen Kinderwunsch, der akut gerade da ist." Im Fokus der beiden Eltern steht aktuell also ihre Tochter, der sie ihre ganze Aufmerksamkeit widmen können. Christina Hänni hat in den kommenden Wochen besonders viel Zeit - schliesslich nimmt sie 2026 überraschenderweise nicht an der neuen "Let's Dance"-Staffel Teil.

