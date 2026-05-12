17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 12.05.2026: Die Sendung vom 12.05.2026
24 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
+++ System Pflege: Vor diesen Problemen stehen wir in Bayern +++ Schiedsrichter-Legende tritt ab: Franke Deniz Aytekin vor seinem letzten Spiel +++ Schnee im Mai: So wird das Wetter am Vatertag
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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