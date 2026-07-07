17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 07.07.2026: Die Sendung vom 07.07.2026
24 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
+++ Schlimmer Brand auf Campingplatz: Todesopfer in der Oberpfalz +++ Hoffnung auf Nachwuchs: Immer mehr Kinderwunsch-Behandlungen +++ Action für die ganze Familie: Toller Freizeit-Tipp für Niederbayern
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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