17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 14.07.2026: Die Sendung vom 14.07.2026
24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
+++ War es ein Terror-Anschlag: Neue Informationen zum Amoklauf von Schongau +++ Um Himmels Willen: Schweizerin dreht Skandal-Video in Thurn-und-Taxis-Kirche +++ Zünftig und fesch: Das sind die aktuellen Trends am Tag der Tracht
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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