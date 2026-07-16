17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 16.07.2026: Die Sendung vom 16.07.2026
24 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
+++ Darf Markus Söder nochmal antreten: Volksbegehren gegen 3. Amtszeit +++ Warnung vor hohen UV-Werten: So gefährlich ist die Sonne +++ Wie wachsen Promi-Kinder auf : Reality-Doku begleitet Söder-Tochter & Co.
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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