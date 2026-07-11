17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 11.07.2026: Die Sendung vom 11.07.2026
48 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
+++ Sprungbein aus 3D-Drucker: Neue OP-Methode in Bayern +++ Dogscooting im Chiemgau: Hundesport extrem +++ Nei g’schaut in Franken: Kulinarische Highlights in Fürth
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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