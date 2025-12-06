Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Ein wertvoller Pokal

ProSiebenStaffel 2Folge 1
Ein wertvoller Pokal

Ein wertvoller PokalJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 1: Ein wertvoller Pokal

21 Min.Ab 6

Caroline überredet Max, sie ins Gefängnis zu begleiten, um ihren Vater zu besuchen. Die Blondine braucht dringend seelischen Beistand: Die Besitztümer ihrer Familie sollen nach deren Pleite versteigert werden. Wider Erwarten ist Max schwer angetan von dem charmanten Martin Channing - bis er sie überreden will, auf der Auktion einen bestimmten Gegenstand zu ersteigern. Doch die beiden wittern das große Geld ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen