2 Broke Girls
Folge 15: Kristalle und Kredite
21 Min.Ab 12
Zwischen Caroline und Candy Andy ist es aus. Und mehr noch: Die Blondine erfährt, dass ihr Ex-Freund seinen Süßwaren-Laden geschlossen und die Stadt verlassen hat. Auch sie will neu anfangen und besucht eine Wahrsagerin, um mehr über ihre Zukunft in Beziehungsdingen zu erfahren. Die Frau hat schlechte Nachrichten für Caroline. Nun wollen sie und Max die 50 Dollar zurück, die die unglückliche Weissagung gekostet hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick