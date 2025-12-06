Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Kristalle und Kredite

ProSiebenStaffel 2Folge 15
Kristalle und Kredite

2 Broke Girls

Folge 15: Kristalle und Kredite

21 Min.Ab 12

Zwischen Caroline und Candy Andy ist es aus. Und mehr noch: Die Blondine erfährt, dass ihr Ex-Freund seinen Süßwaren-Laden geschlossen und die Stadt verlassen hat. Auch sie will neu anfangen und besucht eine Wahrsagerin, um mehr über ihre Zukunft in Beziehungsdingen zu erfahren. Die Frau hat schlechte Nachrichten für Caroline. Nun wollen sie und Max die 50 Dollar zurück, die die unglückliche Weissagung gekostet hat ...

ProSieben
