2 Broke Girls
Folge 5: Darius, der Lach-Express
21 Min.Ab 12
Hoher Besuch im Diner: Earl erwartet seinen Lieblingssohn Darius. Ihm eilt ein besonderer Ruf voraus: Darius ist der erfolgreichste Chrysler-Verkäufer in Detroit - und der witzigste. Während seines Besuchs in New York will er seine Karriere als Comedian vorantreiben und als "Darius, der Lach-Express" bei einem Talentwettbewerb mitmachen. Max und die anderen versprechen, ihn anzufeuern. Indes streiten sich Max und Caroline über den Umgang mit ihrer neuen Kreditkarte.
