Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Belästigung am Arbeitsplatz

ProSiebenStaffel 2Folge 19
Belästigung am Arbeitsplatz

Belästigung am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 19: Belästigung am Arbeitsplatz

21 Min.Ab 12

Nachdem Max und Caroline ihr Cupcake-Geschäft schließen mussten, brauchen sie wieder dringend Geld. Die beiden bewerben sich als Aushilfe in einem Büro. Caroline geht so sehr in der Arbeit auf, dass sie nach kurzer Zeit befördert wird. Die übereifrige Blondine bezirzt ihren Kollegen Eli, Max auch Vollzeit einzustellen. Doch die ist dagegen und will am Cupcake-Laden festhalten. Um sie beide aus dem Büro herauszubekommen, beschuldigt Max Caroline, sie sexuell belästigt zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen