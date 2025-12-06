2 Broke Girls
Folge 20: Das Loch in der Decke
21 Min.Ab 12
Als Sophie und Oleg es bei einem ihrer hemmungslosen Schäferstündchen übertreiben, reißt plötzlich eine Bowlingkugel ein Loch in die Decke von Max' Wohnung. Weil Caroline nach dem Zwischenfall Schlaf nachholen musste, kommt sie am nächsten Morgen mal wieder zu spät zur Arbeit im Diner. Han feuert die Blondine. Um Geld zu verdienen, nimmt sie einen Job von Oleg an und richtet dessen Wohnung neu ein. Indes versucht Max, den Streit zwischen Han und ihrer Freundin zu schlichten.
