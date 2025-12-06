2 Broke Girls
Folge 14: Schlaflos in Williamsburg
21 Min.Ab 12
Max und Caroline sind völlig übermüdet. Neben der Arbeit in ihrem Cupcake-Geschäft müssen sie nach wie vor im Diner ihre Schichten schieben. Der Schlafmangel führt bald zu Konzentrationsproblemen: Caroline fällt erst in letzter Minute wieder ein, dass jemand bei ihnen 1.000 Cupcakes bestellt hat. Es winken 4.000 Dollar, aber dafür muss sie die Nacht durchmachen. Die beiden Freundinnen gehen die Sache an, doch der Backmarathon wird eine Katastrophe.
