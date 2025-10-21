Staffel 1Folge 11vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 11: Ausflug Ins Mittelalter
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jo, Dylan, Max und Allie verbringen das Wochenende auf Avalon-Insel, wo die Welt des Mittelalters nachgebaut wurde. Bevölkert ist die Insel von Schauspielern und die Touristen haben die Aufgabe einen fiktiven Giftmord am königlichen Hof aufzuklären. Während Max und Allie sofort Feuer und Flamme sind, hadern Jo und Dylan etwas mit ihren Rollen.
