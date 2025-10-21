Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 3vom 21.10.2025
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Jo, Allie, Max und Dylan fahren mit den Rädern in den abgelegenen Ort Darkhyde, weil die Moorlandschaft dort zum BMX-Biking einlädt. Im Dorf treffen sie den alten Goldgräber Pete, der ihnen nahe legt, dem Moor fernzubleiben, weil sich dort ein furchterregendes Ungeheuer herumtreiben soll: der Mogow-Ki.

