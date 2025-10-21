Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 16vom 21.10.2025
Die Riesenkraken-Entfuhrung

Die Riesenkraken-EntfuhrungJetzt kostenlos streamen

5 Freunde

Folge 16: Die Riesenkraken-Entfuhrung

22 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Max möchte sich im neuen Meeres-Aquarium unbedingt die Riesenkrake ansehen, doch als die Fünf Freunde stundenlang vor dem Eingang in der Schlange gestanden haben, erfahren sie, dass die Krake entführt wurde. Gegen den Willen von Mr. Gilley, dem Sicherheits-Chef des Parks, beschließen sie, den Fall aufzuklären.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

5 Freunde
StoryZoo & Friends

5 Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen