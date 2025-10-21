Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 6vom 21.10.2025
Folge 6: Affenchaos

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Eine mysteriöse Einbruch-Serie hält Falcongate in Atem. Zuletzt wurde die nette Mrs. Kluck ausgeraubt. Jo, Allie, Max und Dylan tragen ihr gerade die Einkäufe nach Hause, sie den Diebstahl entdeckt. Zufällig erfahren die fünf Freunde bei der Gelegenheit, dass ihr Hund Smidgie ein Halsband von Dr. Prudelock, dem neuen Tierarzt, geschenkt bekommen hat.

