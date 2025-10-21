Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 7vom 21.10.2025
Das Ballon-Rennen

Folge 7: Das Ballon-Rennen

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die Fünf Freunde nehmen an einem Heißluft-Ballon-Rennen teil. Doch schon bei der ersten Etappe kommt es bei ihnen und auch anderen Teilnehmern zu mysteriösen Unfällen. Als Max dann auch noch einen Brandsatz in der Ballonhülle findet ist klar: hier waren Saboteure am Werk.

