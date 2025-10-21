Staffel 1Folge 20vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 20: Der Surf-Wettbewerb
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Allies Eltern haben Jo, Max, Dylan und Timmie nach Malibu eingeladen. Und kaum sind sie dort angekommen, werden die fünf Freunde in ein Abenteuer verwickelt: Bei einem Surfwettbewerb scheint jemand die Bretter der Teilnehmer zu sabotieren. Max beschließt selbst an dem Wettbewerb teilzunehmen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen.
