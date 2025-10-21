Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 20vom 21.10.2025
Der Surf-Wettbewerb

Der Surf-WettbewerbJetzt kostenlos streamen

5 Freunde

Folge 20: Der Surf-Wettbewerb

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Allies Eltern haben Jo, Max, Dylan und Timmie nach Malibu eingeladen. Und kaum sind sie dort angekommen, werden die fünf Freunde in ein Abenteuer verwickelt: Bei einem Surfwettbewerb scheint jemand die Bretter der Teilnehmer zu sabotieren. Max beschließt selbst an dem Wettbewerb teilzunehmen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

5 Freunde
StoryZoo & Friends

5 Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen